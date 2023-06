Manchester City e Inter de Milão chegam à Turquia para a final da Liga dos Campeões

08/06/2023 | 18:56



Finalistas da Liga dos Campeões da Europa, Manchester City e Inter de Milão já estão na Turquia para a grande decisão, marcada para sábado, às 16h (horário de Brasília), no Olímpico Atatürk Stadium. A delegação do time inglês foi a primeira a chegar. No fim da tarde, a equipe italiano também aterrissou no palco da final.

A Liga dos Campeões é a "cereja do bolo" tão desejada por Pep Guardiola, que poderá levantar a "tríplice coroa" na temporada. O Manchester City já conquistou o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra nas últimas semanas.

Este pode ser o primeiro título da Liga dos Campeões do Manchester City, que almeja o torneio desde quando Guardiola assumiu a equipe. Com o treinador, o clube inglês acabou com o vice-campeonato em 2020/21, perdendo para o Chelsea, por 1 a 0, na final.

Sem jogadores lesionados, Guardiola levou para a Turquia força máxima, dentre eles, o goleiro brasileiro Ederson. Nomes como os de De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden e Erling Haaland também aparecem na lista dos relacionados.

Do outro lado, o time italiano chega como o azarão da história. A Inter não alcança a final do torneio desde 2009/10, quando derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0 - foi o seu terceiro título da competição, já que levantou os troféus de 1963/64, e 1964/65.

A equipe do técnico Filippo Inzaghi conta com nomes conhecidos dos brasileiro, a exemplo de Romelu Lukaku, um dos carrascos do Brasil na Copa do Mundo de 2018, e Lautaro Martínez, jogador que é constantemente convocado pela seleção argentina.

Para chegar à decisão, a Inter de Milão despachou o arquirrival Milan com duas vitórias (2 a 0 e 1 a 0). Já o Manchester City empatou o primeiro jogo com o Real Madrid por 1 a 1 e venceu na volta por 4 a 0.