Celebração de Corpus Christi reúne 5.000 pessoas em Ribeirão Pires

Da Redação



08/06/2023 | 16:35



Velas, incensos, cantos e orações foram elementos fundamentais para as comemorações de Corpus Christi na região. Unidos em agradecimento, 5.000 fiéis se reuniram na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna de Ribeirão Pires para acompanhar a missa presidida pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, da Diocese de Santo André, e, posteriormente, sair em procissão pela cidade com a hóstia consagrada, que simboliza Cristo.

“Essa é uma festa de gratidão a Jesus. A comunhão nos assemelha a Cristo para fazermos o que Ele fez. Unirmos a humanidade, sermos caridosos e fraternos. Deus está comungando conosco”, declarou o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Essa foi a primeira vez que ele ministrou a celebração de Corpus Christi na cidade. “Geralmente, presido na Catedral Nossa Senhora do Carmo, que recebe outras paróquias do centro de Santo André. Neste ano, recebi o convite do pessoal de Ribeirão e aceitei vir aqui.”

Pelo segundo ano seguido, Daniela Aparecida da Silva, 36 anos, moradora de Ribeirão Pires, participou das festividades no Centro da cidade. “É uma emoção inexplicável. Sinto meu corpo arrepiar a cada momento. A única coisa que me arrependo é de não frequentar (a celebração) há mais tempo”, detalhou. “Minha filha é coroinha. Sempre peço para que as pessoas tragam seus filhos para participar porque é algo muito bom. Amo estar aqui e participar da igreja.”

A festa de Corpus Christi é um complemento da Quinta-feira Santa. “Na Semana Santa, Cristo institui a Eucaristia. Na última ceia, Ele consagra o pão e o vinho, que se tornam o corpo e sangue Dele. Celebrar Corpus Christi é agradecer que Deus se envolve na nossa vida ao ponto de se tornar alimento para nós e ser fonte de comunhão e vida solidária. Quem come deste pão, que simboliza a solidariedade Dele conosco, se envolve nesse sentimento”, pontuou o bispo.

Na cidade, a tradicional confecção do tapete começou na quarta-feira à noite. Ao todo, foram 400 metros de extensão. A preparação foi dividida entre seis paróquias de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que o enfeitaram com serragem, pó de café e casca de ovos.

Após a missa de hoje, a procissão saiu da Avenida Prefeito Valdírio Prisco para breve parada no Hospital e Maternidade São Lucas, da rede pública municipal, onde o Bispo realizou bênção. Depois, seguiu para a Rua Padre Marco Simoni, local em que o tapete estava estendido. O trajeto terminou no Palco Central da Vila do Doce, com adoração e bênção do Santíssimo.

“Tivemos uma linda celebração conduzida pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Um momento de muita emoção que reuniu centenas de fiéis. O Corpus Christi integra o calendário oficial da cidade e tem o apoio da Prefeitura. A atividade faz parte de um movimento de valorização das tradições culturais e dos potenciais de Ribeirão Pires pelo Circuito Religioso, iniciativa que fomenta a atividade turística”, disse o prefeito Guto Volpi (PL).

No Grande ABC, cada paróquia teve sua própria programação. Na Catedral do Carmo, casa mãe da Diocese de Santo André, os integrantes da Região Pastoral do Centro da cidade iniciaram a confecção dos tapetes hoje, às 5h, para a missa campal às 10h em conjunto com outras igrejas da região central.