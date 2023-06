Britney Spears anuncia aposentadoria, se arrepende e apaga postagem

08/06/2023 | 14:11



Chutou o balde e voltou para buscar! Britney Spears deixou os fãs chocados ao anunciar que estava dando um fim a carreira como cantora. Segundo a revista Vogue, a artista fez uma publicação com um vídeo onde aparecia dançando a música Get Naked (I Got a Plan) e anexou um texto:

Muito estranho que meus dançarinos subiram no palco para essa música. Bem, eu ouvi essa música hoje e percebi isso pela primeira vez. Eu acredito, que todas essas regras e não ter voz por 13 anos no que eu queria, deu a muita gente um passei emocionante! Não é à toa que desisti do negócio da música? Só dizendo.

Pouco tempo depois de fazer a publicação, Britney decidiu apagar o post e deixou um questionamento para os seguidores: será que a Princesinha do Pop vai se aposentar ou não?

Vale lembrar que a cantora ficou sob a tutela de seu pai, Jamie Spears, por 13 anos. Ela chegou a ser internada duas vezes por envolvimento com drogas ilícitas e bebidas alcóolicas. A medida protetiva chegou ao fim em 2022.

Nostálgica, Britney decidiu relembrar as muitas noites que se apresentou em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora reviveu um vídeo onde aparece dançando com um de seus antigos dançarinos, Mikey, e confessou que não tinha permissão para sair e se divertir com o resto da equipe:

É claro que eu nunca tinha permissão para beber com a minha equipe, então eu nunca saia. As pessoas não vão acreditar, mas em quatro anos, eu sai apenas três vezes! Na festa de Ano Novo um ano e a última festa depois do último show. Obviamente tudo que eu já conheci foi o meu trabalho. A única coisa que eu me lembro das minhas primeiras turnês sob a tutela era que eu tinha que me sentir sexy e dançar a noite inteira em toda as cidades.