Shannen Doherty, a Brenda de 'Barrados no Baile', revela que câncer se espalhou para o cérebro

08/06/2023 | 13:28



Shannen Doherty, a eterna Brenda da série Barrados no Baile, sucesso no início dos anos 1990, revelou aos seus seguidores no Instagram, na última quarta-feira, 7, que o câncer de mama diagnosticado em 2015 se espalhou para o cérebro.

No vídeo (que não está autorizado para compartilhamento), a atriz americana está chorando enquanto passa por uma tomografia computadorizada, exame que atestou a metástase cerebral, realizado em 5 de janeiro e compartilhado somente agora. Ela conta que uma semana depois, passou pela primeira rodada de terapia por radiação.

"No dia 5 de janeiro, minha tomografia computadorizada mostrou a metástase no meu cérebro. O vídeo de ontem (terça-feira, 6 de junho) mostrava o processo de colocação da máscara que é preciso vesti-la durante o exame (que usa radiação). 12 de janeiro foi o primeiro round da radioterapia", conta Shannen, na legenda das imagens.

"Meu medo é óbvio. Sou extremamente claustrofóbica e tem muita coisa acontecendo na minha vida. Tenho sorte de ter ótimos médicos como o Dr. Amin Mirahdi e os maravilhosos técnicos do (hospital Cedar Sinai, em Los Angeles, EUA). Mas o medo... a agitação... o timing disso tudo... o câncer é assim", confessou.

Shannen foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, mas a doença se espalhou pelos gânglios linfáticos. Em 2016, a atriz fez uma mastectomia e passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Em fevereiro de 2020, ela confirmou que a doença havia voltado.

"No mês de conscientização sobre o câncer de mama eu gostaria de compartilhar mais sobre minha jornada pessoal desde meu primeiro diagnóstico até o segundo. É tudo lindo? Não, mas é honesto e minha esperança em compartilhá-lo é para que todos nós nos tornemos mais educados e familiarizados com o que é o câncer", destacou, na época.

E continuou: "Espero encorajar as pessoas a fazerem mamografias, check-ups regulares, que cortem o medo e encarem o que esteja em sua frente. Em 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Fiz uma mastectomia, além de quimioterapia e radioterapia".

Shannen Doherty contou ainda que teve vários sangramentos no nariz por causa da quimioterapia. "Não sei se alguns de vocês também passaram por isso. Também estava muito cansada. Eu me animava colocando pijamas engraçados que minha amiga Kristy me deu. Eles realmente me animavam? Sim! Eu parecia ridícula e com isso, era capaz de rir de mim mesma. Encontrar humor me ajudou a passar pelo o que me parecia impossível. Desejo que todos nós encontremos humor no impossível", falou a atriz.