Gabi Brandt revela que poderia ter morrido após receber recomendação médica

08/06/2023 | 13:11



A influenciadora Gabi Brandt comentou nesta quarta-feira, dia 7, durante um podcast que poderia ter morrido devido a uma recomendação médica. Durante o bate-papo, a empresária revelou que foi indicada a tomar uma medicação, indicada para tratamento de outra doença, para emagrecer após ter seu segundo filho.

- É tipo remédio para diabetes, só que a galera usa para emagrecer. Eu quase morri por causa disso, tá?

Em seguida, ela seguiu contando que não morreu porque não tomou.

- Calma! Eu não tomei, eu não morri porque não tomei. Entendeu? Na verdade, foi uma médica doida que indicou. Eu tinha acabado de ter o segundo filho, a médica meio doida disse: Acho melhor você tomar um negocinho para emagrecer. Ai ela me receitou a medicação, eu lembro que, na época, até comprei, senti e falei: Cara, não vou tomar isso aqui, não.

Após iniciar o relato, Gabi comentou que teve trombose na época e que, por isso, se ela tomasse a medicação seu estado poderia ter agravado.

- Sete dias depois eu fui internada e estava com trombose, tive uma infecção no rim, me deu trombose. Parece que esse bagulho tem alguma ligação com trombose, e aí quase morri. Graças a Deus não tomei e não poderia estar aqui hoje.