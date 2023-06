Novo trailer de Invasão Secreta promete muita intensidade para série

08/06/2023 | 13:11



Está com saudades do personagem icônico de Samuel L. Jackson? Então, já anota na sua agenda que, no dia 21 de junho, Nick Fury volta para as telinhas com muita intensidade e novas aventuras.

A nova série da Disney+ ganhou mais um trailer intensos que revelou mais alguns detalhes da ação que a produção promete trazer. Nas cenas compiladas, Fury aparece sendo procurado por agentes dos Estados Unidos, o que gerou curiosidade nos fãs. Qual será o futuro de Nick?

Invasão Secreta também ganhou um novo pôster promocional. Na foto, Samuel L. Jackson aparece em destaque, em cima dos outros personagens que vão compor toda a história.