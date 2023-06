Bolsonaro grava vídeo com elogios a Tarcísio de Freitas, que compartilha publicação nas redes

08/06/2023 | 12:51



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou nesta quinta-feira (8) um vídeo nas redes sociais em que elogia a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Eu me sinto orgulhoso por ter colaborado com a indicação de Tarcísio para o Governo do Estado de São Paulo, uma diferença enorme de governadores anteriores", diz Bolsonaro em frente a uma obra de recuperação de um trecho da rodovia Rio-Santos. Em janeiro e fevereiro, o litoral norte paulista sofreu com danos causados por temporais.

Na postagem em que compartilha a gravação de Bolsonaro, o governador de São Paulo agradece ao ex-chefe. "Obrigado pelo reconhecimento, obrigado por tudo", diz o texto.

Freitas é visto como candidato a preencher o vácuo no espectro bolsonarista com a possível inelegibilidade de Bolsonaro. Contudo, ele não manifesta explicitamente o interesse em concorrer à Presidência nas eleições de 2026.

O ex-presidente lembra no vídeo que Freitas foi seu ministro da Infraestrutura. "Ele ficou conhecido pelo trabalho que fez conosco em Brasília. E agora em São Paulo, por atender as pessoas afetadas pela chuva", afirma. Ele ainda se dirige ao governador como "capitão".