O negócio era 'punk', brinca Fiuk ao revelar quanto ganhava como protagonista em 'Malhação ID'

08/06/2023 | 12:40



Fiuk fez uma live para seus seguidores no Instagram e revelou que o seu salário durante a época que foi protagonista de Malhação ID, da TV Globo, em 2009, era muito abaixo do que alguns internautas imaginavam. O artista interpretada Bernardo, par romântico de Cristiana, interpretado pela atriz Christiana Ubach.

"Uma curiosidade sobre Malhação é que eu era o protagonista máximo. E eu ganhava R$ 1.500 por mês, ao contrário do que muita gente pensa. O negócio era 'punk', mas é claro que as coisas foram mudando, porque depois eu ganhei uma visibilidade irada e tudo foi acontecendo, fui crescendo. O comecinho foi sinistro", revelou.

Na emissora, ele também esteve nas novelas Aquele Beijo, em 2011, e foi protagonista do folhetim de Glória Perez, A Força do Querer, em 2017 - além de ter ficado em terceiro lugar no Big Brother Brasil 2021.