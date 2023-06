Kim Kardashian revela que está conhecendo um novo homem em Nova York: Ele atende aos padrões

08/06/2023 | 12:10



Novo casal por aí? A influenciadora Kim Kardashian revelou durante um episódio de The Kardashians que está conhecendo uma nova pessoa. Em uma conversa com Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, os dois começaram a falar de seus namoros e o homem contou a Kim que nunca a viu em nenhum encontro. Por isso, a também empresário comentou que precisa criar toda uma logística para poder ter privacidade.

- Bem, é difícil, porque como são esses primeiros encontros? Fechados, às escondidas, não pode sair. É meio estranho. Porque se você é visto com alguém, e o relacionamento começa a não dar certo, você quase tem que tentar fazer dar certo por um pouco mais de tempo, porque fica com tanta vergonha de ter sido tão rápido.

Na série, foi mostrado Kim recebendo mensagem de alguém misterioso, cujo foi apelidado de Fred. E, durante a conversa, a influenciadora revelou ao ex-cunhado que o encontro para ela e novo amado, de Nova York, foi armado por alguns amigos.

- Eu não quero ficar apenas com uma pessoa, eu nunca fiquei... O que é tão engraçado é que meus amigos queriam que eu conhecesse alguém, então nós vamos para Nova York. Esse é o meu lugar porque há uma sala privada no andar de baixo, mas, na internet, é tipo, Kim reencontra Pete Davidson.

Isso porque seu ex, Pete Davidson, mora em Nova York. Ainda sobre o novo affair, Kim garantiu para Scott que ele atende aos padrões. Ou seja, pode ser que a empresária assuma um relacionamento a qualquer momento.