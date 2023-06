João Vicente de Castro revela que ficava chateado quando era reconhecido apenas como marido de Cleo Pires

08/06/2023 | 12:10



Não é novidade para ninguém que João Vicente de Castro é verdadeiramente um homem muito cobiçado entre o meio artístico e fora dele, e que durante diferentes anos, o ator já chegou a se relacionar com diferentes famosas.

Entre elas já teve Sabrina Sato e até Cleo Pires, e em recente entrevista para o podcast de Otaviano Costa, João Vicente de Castro abriu o coração e contou que na época em que era casado com a filha de Fábio Jr., ficava um tanto quanto chateado por ser conhecido apenas como o marido dela.

- Eu me casei com a Cleo e eu era o marido da Cleo. Me doía muito ser conhecido como marido da Cleo. Isso me revoltou. Eu ia para o Twitter e xingava todo mundo por lá. Se você ler os tweets que eu escrevi na época, são criminosos. Era para chamar a atenção.

Vale citar que o comediante tem uma ótima relação com a grande maioria de suas ex-namoradas e esposas.