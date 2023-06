Artigo: Como escolher a melhor hospedagem? 5 dicas que vão te ajudar

Redação

*Por Bob Rossato, co-fundador e VP do ViajaNet

Muitos viajantes ficam em dúvida na hora de escolher a melhor hospedagem. Vários fatores podem pesar nessa decisão, como a questão financeira, a localização, as vantagens oferecidas pela acomodação e até mesmo as opiniões de outros hóspedes. Independentemente do destino escolhido, sempre vão existir muitas opções de hotéis, pousadas e resorts. Por isso, é importante se informar bem e mapear essas alternativas antes de fazer a reserva.

Uma coisa não deixa de ser prioridade para os brasileiros: conseguir um bom custo-benefício. A maioria das pessoas quer ter uma viagem tranquila, uma boa experiência na acomodação e, ao mesmo tempo, não gastar excessivamente. Por isso, o ViajaNet preparou algumas dicas para que você escolha a melhor acomodação possível nas próximas viagens.

Dicas para escolher a melhor hospedagem

Definir prioridades

O primeiro passo é definir, com base nas suas necessidades, quais são as prioridades. Essa etapa varia conforme a duração da estadia, a quantidade de pessoas que vão viajar e o objetivo da viagem. Isso vai te auxiliar a encontrar a acomodação com melhor localização e que ofereça mais vantagens.

No caso daqueles que não deixam de lado a rotina de exercícios físicos quando viajam, por exemplo, é preciso checar se o local conta com instalações voltadas para esse tipo de atividade, como academia. Já para os veranistas, é importante verificar se o hotel conta com piscina e se disponibiliza toalhas ou se é próximo de boas praias.

Pesquisar sobre o local

Informação é poder! Ao considerar um local para hospedagem, é fundamental buscar informações antes de fazer a reserva. Conheça as acomodações, as opções de quartos disponíveis, valores e vantagens, para definir se vale a pena ou não. Geralmente, no site do hotel ou pousada, você encontra mais detalhes, como os recursos extras oferecidos, pontos turísticos próximos do local e como é o acesso a meios de transporte.

Observar comentários de outros hóspedes

Uma boa dica é ficar de olho nos comentários de hóspedes que já ficaram na acomodação. As avaliações de outros turistas certamente vão apontar possíveis lacunas e aspectos em que a pousada ou o hotel deixou a desejar. Por outro lado, você poderá conferir dicas de pessoas que tiveram boas experiências.

Utilizar plataformas confiáveis para reservar

Outra questão a ser levada em consideração é a plataforma utilizada para a reserva. Há muitos sites que não cuidam da segurança dos clientes e os levam a cair em golpes. Para fugir de pessoas mal-intencionadas, é preciso usar plataformas seguras e transparentes, que oferecem todo o suporte necessário aos viajantes. Verifique se o site que você escolheu para fazer a reserva é utilizado por outras pessoas e se tem boa reputação.

Trocar ideias com pessoas que já viajaram para o destino

Antes de viajar para um local diferente, é sempre válido conversar com pessoas que já foram para o destino. Assim, você pode tirar dúvidas e pedir dicas, inclusive a respeito de acomodação. Quem já viajou para a cidade escolhida certamente saberá indicar os bairros mais acessíveis e mais bem localizados para se hospedar.

*Bob Rossato é co-fundador e VP do ViajaNet, agência de viagens digital brasileira.