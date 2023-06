Chefe da Red Bull admite crescimento da Mercedes: 'Vai pressionar no segundo semestre'

08/06/2023 | 11:29



Nenhuma equipe chegou perto de desbancar a Red Bull no topo do pódio da atual temporada da Fórmula 1. Líder tranquila do Mundial de Pilotos e Construtores após ganhar as sete etapas disputadas, a escuderia demonstrou certa preocupação com o crescimento da Mercedes, que ficou no segundo e terceiro lugares do GP da Espanha, no fim de semana passado e prevê dificuldade com a rival neste segundo semestre.

"Eles deram um bom passo. Acho que temos algumas coisas em andamento (de evolução), mas eles tiveram uma grande atualização e olha, com certeza, deram um grande passo. São um time de qualidade e com certeza vão nos colocar sob pressão no segundo semestre", afirmou Christian Horner, chefe da Red Bull.

A Mercedes fez uma decepcionante temporada em 2022, ficando para trás da Red Bull e da Ferrari, e começou 2023 também oscilante, vendo o crescimento da Aston Martin. Lewis Hamilton reconheceu que estava difícil dirigir o carro nas primeiras provas e pediu que mudanças fossem feitos no carro. O companheiro George Russell endossou as palavras do inglês, sendo ainda mais duro nas broncas.

A primeira resposta positiva veio com os dois no pódio no circuito da Catalunha, atrás somente do vencedor Max Verstappen. Hamilton subiu de quarto no grid para o segundo na prova e Russell saiu do 12º para o terceiro lugar. Apesar de reconhecer a melhora da rival, Horner ainda vê a Red Bull com vantagem significativa.

"Eles ainda ficaram 24 segundos atrás no final da corrida", disse Horner, ressaltando a corrida tranquila de Verstappen no último fim de semana. "Bem, as equipes estão mudando. Você olha para a volta de Lando (Norris, que ficou em terceiro no classificatório), a Mercedes pareceu forte na corrida, só as Ferraris não tiveram o ritmo que pensávamos", avaliou. "As equipes estão se modificando bastante no momento, então é difícil prever quem estará onde em qual evento."