Patrícia Poeta conta como descobriu que seria mãe: - Minha pressão caiu mais ainda!

08/06/2023 | 11:10



Todo mundo sabe que o Encontro embala a manhã da Rede Globo e durante o feriado desta quinta-feira, dia 8, Patrícia Poeta e Manoel Soares abriram o programa falando sobre o anúncio de João Gomes que vai ser papai pela primeira vez.

Durante o bate-papo, os dois apresentadores acabaram mostrando uma certa sintonia e falaram como foi que receberam a notícia de que iriam ser pais. Vale citar que Patrícia Poeta é mãe de um rapaz e Manoel Soares tem vários filhos.

- Primeiro eu fiz o exame para ter certeza. Eu tenho problema de pressão baixa e ela caiu mais ainda. Achei que estava um pouco cansada, sempre fui muito trabalhadora. Fiz o exame com a médica apenas para descartar, mas descobri. Demorei para acreditar, liguei para a minha mãe para falar porque não estava acreditando e com o papel do resultado na mão fiquei falando que era positivo, mas não acreditei muito de cara.

Já Manoel Soares contou sobre o anúncio de seu filho caçula.

- Obvio que todos são muito especiais, o último foi bem interessante. Eu estava gravando pelo Encontro, e minha esposa mandou uma foto de um teste e eu falei: poxa, que saudade, né amor!? E ela respondeu que não era saudade, e que era outro. Com o choque, eu falei: uau, que legal. Mas foi a melhor coisa!