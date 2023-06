Neymar é oferecido ao Barcelona e aceita até reduzir o salário para voltar, diz jornal

08/06/2023 | 11:00



Com a recusa de Lionel Messi em retornar ao Barcelona, o clube catalão começou a busca no mercado por outro atleta que seja tão relevante quanto o astro argentino. Essa figura pode ser Neymar, que, segundo o jornal Sport, teria se oferecido para regressar ao time espanhol, no qual brilhou com Suárez e Messi, este que, em busca de tranquilidade, escolheu defender o Inter Miami, dos Estados Unidos.

De acordo com o diário esportivo, Neymar teria se oferecido para retornar a Barcelona e, inclusive, estaria disposto a reduzir seu alto salário que ganha no PSG para que o acordo seja fechado. O time da Catalunha precisa vender jogadores para aliviar a folha salarial e poder trazer novos atletas.

Mesmo que aceite ganhar menos na Espanha, há um outro empecilho que dificultaria a volta do brasileiro à Catalunha: o Paris Saint-Germain. Ainda que Neymar esteja em baixa em Paris, o clube francês estaria aberto a negociar, mas não abrirá mão tão facilmente de um de seus principais ativos.

O contrato com o PSG só termina em 2027 e garante ao atleta mais de R$ 200 milhões anuais. Até pelas altas cifras, o craque brasileiro não quis deixar o time nas últimas janelas. No entanto, o cenário mudou depois que dezenas de torcedores foram à porta da casa do jogador exigir sua saída.

Xavi falou sobre a possibilidade de Neymar voltar ao Barcelona. Foi enfático ao dizer que o astro brasileiro, com quem jogou, não está nos planos do clube. "Estou surpreso (com as especulações). Gosto muito do Ney como amigo, mas temos prioridades diferentes", afirmou o treinador.

Para Xavi, a prioridade é contratar um centroavante para fazer sombra a Lewandowski, um meio-campista capaz de substituir Busquets e também um ponta, uma vez que não conta com Ferrán Torres e Ansu Fati.