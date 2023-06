Bahia Farm Show: oeste da Bahia espera que obras logísticas saiam do papel

08/06/2023 | 10:51



Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizar nesta semana incentivo à duplicação da BR-242, que liga Barreiras a Luís Eduardo Magalhães, e avalizar a conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), o setor produtivo do oeste baiano espera que as obras iniciadas e comprometidas há décadas atrás finalmente saíam do papel. A expectativa dos produtores é que com a validação pública da importância dos projetos por Lula, governo do Estado e iniciativa privada tendem a acelerar os esforços para viabilização destes projetos logísticos.

As sinalizações foram dadas por Lula na terça-feira (6) na abertura da 17ª edição da Bahia Farm Show. Na ocasião, o presidente ressaltou ainda que a estrada para ligar Barreiras a Luís Eduardo Magalhães (BR-242) está sendo projetada e vai sair via parcerias público privadas (PPP). O chefe do Executivo também prometeu a conclusão da ferrovia de integração Leste-Oeste (Fiol).

Havia rumores, contudo, que não se confirmaram de que o presidente anunciaria recursos para duplicação da rodovia 242. Fontes a par do assunto afirmam que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já conduziu estudos sobre a duplicação da BR-242 e sinalizou tornar viável a obra. A duplicação da estrada é demandada há décadas pelos produtores da região e já conta com estudo de viabilidade econômica.

Para o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, o discurso de Lula sobre as obras tende a provocar soluções na seara logística. "Hoje, a rodovia 242 é a nossa via de escoamento até o Porto de Salvador. Nosso sonho é ter Fiol e ter porto em Ilhéus para exportar nossos produtos com frete mais barato. Lula prometeu também o recapeamento e a duplicação da rodovia LEM/Barreiras e a finalização da BR-135", observou Ranzi.

O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi, considerou "importantes" as promessas de Lula para viabilizar as obras. "Esperamos que saía do papel e que seja efetivada a promessa que está feita. Acreditamos que as obras serão concluídas, pois tratam-se de melhorias importantes para o setor produtivo da região", apontou. Ele lembrou que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em reunião com produtores rurais destacou o esforço junto ao Ministério dos Transportes para a construção de estradas vicinais, que desafoguem as rodovias, o que agradou ao setor produtivo..

*A jornalista viaja a convite da Aiba