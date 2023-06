Sincerona, Eliana revela que já enviou e recebeu nudes

08/06/2023 | 10:10



Todo mundo sabe que Eliana é uma pessoa um pouco reservada, mas que com o tempo anda falando tudo o que vem na sua cabeça sem muito filtro. Recentemente, a apresentadora do SBT deu uma entrevista para o podcast PodC, de Celso Portiolli, e fez algumas revelações por lá.

No bate-papo, Eliana revelou que já enviou e recebeu nudes - caso você não saiba, essa é uma prática em que as pessoas aparecem sem roupa, e a apresentadora ainda deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha porque não quis, claro, revelar o nome de quem recebeu e nem para quem enviou.

- Lógico [que recebi] e já mandei, lógico. Baita risco, né? Mas já mandei!

Sincerona, a apresentadora ainda foi conversando com Portiolli e falando o que já fez em sua vida de uma lista levantada por ele. E claro, achou algumas coisas um tanto quanto ousadas, mas aparentemente não se arrepende. Bem resolvida!