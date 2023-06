Palavra do Leitor

Da Redação



08/06/2023 | 10:13



Racismo institucional

‘Orlando Morando é denunciado na ONU por racismo institucional’ (Política, ontem). Bom, eu conheci o prefeito pessoalmente durante a adolescência, quando ele ainda era jovem. Depois pude revê-lo ainda quando era deputado. Posso dizer que essa notícia não é mentirosa de um todo.

Denise Silva - do Facebook

Festa junina

Junho, mês das festas juninas. Coincidência ou não, quem sabe! Para participar da quadrilha do Lula em 1º de julho, certamente com todos os ingredientes juninos e políticos, o ingresso varia de R$ 300 a R$ 5.000. Vai ver, compensa. Pode ser um investimento com futuro promissor, que renda frutos. Ultimamente Lula, em contatos amigáveis, está muito generoso. Vale a pena participar.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Astrud Gilberto

Morreu nossa baiana Astrud Gilberto, que foi uma das maiores intérpretes da Bossa Nova, que imortalizou a canção Garota de Ipanema, na versão Girl from Ipanema, composta por nosso cantor, compositor, pianista e maestro Tom Jobim e o grande poeta, dramaturgo, jornalista e diplomata Vinicius de Moraes, carinhosamente conhecido por Poetinha. Astrud trazia suas múltiplas artes no sangue e nos sentimentos intimistas de promover a beleza em todas as suas linguagens. Tinha uma casa repleta de quadros, cantava e pintava obras traduzindo assim seu sétimo sentido. Astrud Evangelina Weinert nasceu em Salvador, Bahia, no ano de 1940. Morou, quando crianças, no Rio de Janeiro e se apaixonou por música. Em 1959, casou-se com João Gilberto, de quem adotou o sobrenome. João Gilberto, que foi cantor, compositor e violonista, é considerado o criador da Bossa Nova, movimento que engrandeceu a música do Brasil para o mundo. Astrud conviveu com grandes nomes da música, como Nara Leão, Elza Soares, Johnny Alf e o saxofonista conhecido e reconhecido no mundo da música internacional Stan Getz.

Cecél Garcia - Santo André





Ginásio Noêmia Assunção

Gostaria de saber quando serão executadas as reformas exigidas pela Confederação Brasileira de Futsal para que o Santo André Intelli mande seus jogos pelo Campeonato Nacional em sua casa e não tenha que ficar jogando de favor em outras cidades, pois o Ginásio Noêmia Assunção não se encontra nos padrões exigidos. Já é o terceiro ano que terceiro ano que estamos na Liga e até agora precisamos sair da cidade para mandar nossos jogos, e sabemos que o nível do futsal está bem competitivo e o fator casa na hora dos playoffs, é decisivo na maioria das vezes.

Fernando Cesar Toribio - Santo André

Violência

Áreas de risco, sujeitas a assaltos? Sim, têm-se várias. Eles colocam avisos, como se o povo fosse trouxa, mas o povo não é trouxa não. O bandido assalta no farol e no trânsito caótico e pesado das grandes cidades

Edson Rodrigues - Santo André