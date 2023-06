Educação subvalorizada

Da Redação



08/06/2023 | 10:04



O concurso aberto pela Prefeitura de São Caetano para a contratação emergencial de professores, dos níveis um e dois, é o retrato acabado da má gestão de Minéa Paschoaleto Fratelli à frente da Secretaria de Educação. O valor da hora/aula a ser pago aos servidores é aviltante. Os R$ 16,50 propostos no edital são 25% abaixo do piso nacional estabelecido pelo governo federal, de R$ 22,10. Como pode município, que até anos atrás era apontado como referência no setor educacional, ter regredido tanto? A própria característica do certame, promovido em regime de urgência, já denuncia a desestruturação do ensino na rede são-caetanense. Por que essa falta de profissionais no meio do ano letivo?

A proposta do concurso foi publicada na terça-feira no Diário Oficial do Município e prevê a contratação de 107 docentes, níveis um e dois, com contrato de trabalho de um ano, podendo ser prorrogado para mais 12 meses. Os docentes selecionados devem ministrar aulas de geografia, inglês, matemática, ciências, história, física, química, sociologia, educação física, entre outras disciplinas para o ensino fundamental I e II e também o ensino médio. O edital deveria acompanhar o piso nacional. Em janeiro, o MEC (Ministério da Educação) definiu em R$ 4.420,55 o valor base do salário para este cargo nas escolas públicas de todo o Brasil – o que inclui São Caetano.

Chama a atenção da opinião pública a frequência com que notícias sobre problemas relacionados ao ensino na rede são-caetanense estão surgindo na imprensa. Como já foi dito aqui neste espaço, há alguns meses, a qualidade da educação em São Caetano se degradou a tal ponto sob o comando de Minéa Paschoaleto Fratelli que se tem a impressão de não se tratar do mesmo município cujas políticas de ensino eram, até algum tempo atrás, referências para o Brasil. A única pessoa que poderia fazer algo para conter a deterioração é o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), mas a inação do chefe do Executivo diante dos acontecimentos sugere que ele não condena o trabalho (ruim) da auxiliar, mas o endossa.