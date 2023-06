Charge do Dia

Seri

08/06/2023



A Prefeitura de São Caetano abriu processo seletivo para contratação emergencial de professores com salário abaixo do piso nacional. Com R$ 16,50 por hora/aula, o valor está 25% abaixo do estabelecido pelo governo federal, de R$ 22,10, e é um dos menores pagos pelos municípios do Grande ABC.