Campeão mundial Mc Allister é o novo camisa 10 de Klopp no Liverpool: 'Jovem talentoso'

08/06/2023 | 09:08



Jürgen Klopp prometeu reestruturar o Liverpool após temporada decepcionante e nesta quinta-feira celebrou a chegada de seu primeiro reforço. O argentino Alexis Mc Callister, de 24 anos, campeão mundial com a Argentina no Catar, foi contratado e vestirá a camisa 10 do clube nos próximos anos.

Klopp ficou impressionado com o jogador nas duas partidas que ele fez defendendo o Brighton & Albion atuando em Anfield, nas quais o visitante conseguiu segurar o empate. O argentino disputou 112 partidas pelo antigo clube, anotando 20 gols. Na Copa do Mundo, fez um gol e deu uma assistência na final contra a França.

"Estamos adicionando um garoto muito talentoso, muito inteligente e muito tecnicamente qualificado ao nosso time e isso é uma super notícia", celebrou Klopp. "Acho que o mundo do futebol não precisa que eu fale muito sobre as qualidades de Alexis porque elas já são bastante conhecidas, mas é claro que ele é alguém que pode jogar em várias posições no meio-campo e é um jogador versátil. Ele é calmo, alguém com inteligência de jogo adequada."

O jogador aproveitou o anúncio do acerto para já elogiar a torcida do Liverpool, em sua visão uma das mais entusiasmadas da Inglaterra. "Joguei pelo Boca Juniors e sinto que o Liverpool é aquele tipo de time em que os torcedores apoiam o jogo inteiro. Estou realmente ansioso para jogar na frente de nossos fãs e mostrar o que podemos fazer", afirmou, antes de citar suas características.

"Sou um jogador que tento atuar o mais simples possível, tento ajudar meus companheiros na defesa e no ataque. Isso é o mais importante, sou um jogador de equipe e vou tentar trazer isso para este clube", disse, recordando as aparições em Anfield pelo Brighton. "Devo dizer que tenho ótimas lembranças em Anfield, mas espero que as próximas sejam ainda melhores."