Anitta abre o jogo sobre o produto de skincare que tem na fórmula o seu próprio sangue

08/06/2023 | 09:11



Como você acompanhou, Anitta surgiu recentemente nas redes sociais mostrando um pouco mais do seu dia a dia e em algumas publicações nos Stories, a cantora chegou até a fazer um skincare.

Mas o que vem chamando a atenção em tudo isso nem é o fato dela mostrar seu lado gente como a gente, mas sim que Anitta usa um creme para fazer o tratamento facial que a base é feita com seu próprio sangue na fórmula.

E na última quarta-feira, dia 7, a funkeira que sempre está ditando moda por aí, foi mais uma vez nas redes sociais abrir o jogo após ver toda a repercussão do assunto, e dizer que a técnica não é nenhuma novidade.

Bombei! Vi umas pessoas falando: ai, meu Deus! Todo mundo faz isso nos Estados Unidos, não sei no Brasil. Vi gente falando que no Brasil é proibido, vi gente falando que no Brasil tem e é baratinho. É super famoso! Agora, vou dar um Google em outra coisa que seja trend para eu fazer.