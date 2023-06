França: agressor esfaqueia crianças e um adulto; Macron repudia ataque como 'covardia absurda'

08/06/2023 | 08:58



Um agressor feriu a facadas várias crianças e pelo menos um adulto, deixando alguns com ferimentos fatais, na cidade Annecy, nos Alpes franceses, nesta quinta-feira, 8. O presidente do país, Emmanuel Macron, disse que diversas das vítimas estão entre a vida e a morte, descrevendo o ataque como de "covardia absurda". "A nação está em choque", disse por meio do Twitter.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, afirmou que a polícia deteve o agressor, um homem de 30 anos. Testemunhas disseram que algumas das crianças pareciam muito novas, entre 3 ou 4 anos. De acordo com o deputado Antoine Armand, as crianças foram atacadas em um parquinho, próximo a uma escola primária.

A polícia e um funcionário do Ministério do Interior, sob condição de anonimato, disseram que quatro crianças estavam entre os feridos, duas com ferimentos leves e outras duas sob risco de vida. O adulto também sofreu ferimentos graves. Ambas as fontes afirmaram que o número de feridos pode evoluir porque os detalhes completos ainda não estão claros.