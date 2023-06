BC da Índia decide por unanimidade manter taxa básica de juros em 6,50%

08/06/2023 | 07:10



O Comitê de Política Monetária do Banco Central da Índia decidiu por unanimidade manter sua taxa básica de juros em 6,50%, informou a instituição nesta quinta-feira, 8, em comunicado. O comitê também decidiu, com o voto de cinco de seus seis membros, continuar concentrado em retirar acomodação, "para garantir que a inflação progressivamente se alinhe com a meta, enquanto apoia o crescimento".

O BC indiano diz que a atividade global deve desacelerar em 2023, com a inflação elevada, condições financeiras apertadas e "tensões geopolíticas". O ritmo do aperto monetário tem desacelerado nos últimos meses, mas é ainda incerta sua trajetória futura, conforme a inflação continua acima da meta pelo mundo, segundo o comunicado.

Na Índia, o índice de preços ao consumidor desacelerou em abril, entrando na "banda de tolerância", diz o BC. Mas o índice cheio da inflação continua acima da meta, ressalta. A inflação desacelerou para alta de 4,7% em abril, a leitura mais fraca desde novembro de 2021. A meta do BC indiano é de inflação em 4% ao ano, e ele ressalta que fará "o que for necessário" para cumprir essa diretriz.