Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Xangai em alta e baixa em Tóquio

08/06/2023 | 07:05



Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único nesta quinta-feira, 8. Entre os principais, na China o quadro foi misto, mas com Xangai em alta, enquanto Tóquio caiu no Japão.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,50%, em 3.213,59 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,15%, a 1.992,33 pontos. A sessão foi de movimentos contidos, após dados considerados em geral fracos da balança comercial da China nesta semana que geram temores sobre o ritmo de recuperação do país. Ações de bancos estiveram entre os focos, com instituições estatais comerciais cortando taxas de depósito. Entre outros papéis, a operadora de cinemas Guangzhou Jinyi recuou 6,2%, enquanto a fabricante de eletrodomésticos Midea subiu 3,0%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,85%, a 31.641,27 pontos. Ações dos setores de tecnologia e eletrônicos estiveram sob pressão, com novas preocupações sobre a chance de mais aperto entre bancos centrais globais, motivada pela alta de juros do BC do Canadá na quarta-feira. Keyence recuou 3,5% e M3 teve baixa de 3,2%, mas Eisai avançou 7,4%, após uma revisão nos EUA elevar a expectativa de aprovação de um medicamento para Alzheimer da farmacêutica.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,18%, a 2.610,85 pontos, na Bolsa de Seul, após uma sequência de três altas consecutivas. Ações ligadas a tecnologia estiveram sob pressão, com os investidores estrangeiros como vendedores líquidos de papéis nesse mercado. Fabricantes de baterias elétricas para veículos, LG Energy Solution e SK Innovation caíram 2,2% e 4,1%, respectivamente. A gigante plataforma de internet Naver caiu 2,2%. Já Posco International disparou 16%, após assegurar novo contrato para suprir partes de veículos elétricos para a Hyundai Motor.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,25%, em 19.299,18 pontos. Já em Taiwan, o índice Taiex recuou 1,12%, a 16.733,69 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,26%, em 7.099,70 pontos. Trata-se da terceira queda seguida do mercado acionário australiano, com ações ligadas ao consumo, ao setor imobiliário e de tecnologia entre as baixas. Na contramão da maioria, mineradores como BHP, Fortescue e Rio Tinto subiram entre 1,2% e 2,1%. Com informações da Dow Jones Newswires.