FreeYond M5A: smartphone que supera expectativas e é uma escolha econômica

Da Redação

Do 33Giga



08/06/2023 | 02:57



No mercado de smartphones, os usuários exigem cada vez mais alto desempenho, funções práticas e preços razoáveis. Como uma marca conhecida dedicada a fornecer smartphones econômicos, a FreeYond orgulhosamente lança sua mais recente obra-prima – FreeYond M5A. Com seu excelente desempenho e funções práticas, este smartphone inovador oferece aos usuários uma experiência inteligente inigualável.

O FreeYond M5A lançará uma emocionante oferta promocional em 12 de junho, o preço original é de $ 199,99, e a promoção de meio de ano do AliExpress é de apenas $ 99,99 por tempo limitado. O período promocional é de 12 a 18 de junho PST.

A promoção também tem os seguintes benefícios adicionais:

chapéu FreeYond para os primeiros 100 pedidos;

Use o código exclusivo: FYM5ATOP ($ 10 OFF) nas primeiras 2 horas, apenas 89,99 $.

Adicione ao carrinho com antecedência, defina lembretes e aproveite descontos maiores!

FreeYond M5A Ponto de venda principal do produto

Memória grande de 256 GB, para atender à demanda do usuário por espaço de armazenamento.

A câmera principal de 50 milhões de AI pode capturar com precisão todos os detalhes e filmar blockbusters profissionais.

Armazenamento grande de 8 + 8 GB, executando vários aplicativos sem problemas, o telefone é sempre suave.

Mais bandas de frequência 4G globais, em roaming ao redor do mundo, você pode aproveitar a conexão de rede global sem trocar de telefone celular.

Bateria grande de 5000mAh, bateria de longa duração, garantindo o uso durante todo o dia sem carregar a qualquer momento.

Processador Unisoc T606, desempenho poderoso, adequado para vários cenários de uso.

Estética do design

O FreeYond M5A adota a estética minimalista como seu conceito de design. O design da armação em ângulo reto mostra a beleza da tecnologia. A área da câmera e a tela da gota d’água são completamente simétricas, apresentando uma elegante estética simétrica.

FreeYond M5A Excelente desempenho

Memória grande de 256 GB, memória flash uMCP, alta velocidade de leitura e gravação, desempenho próximo à memória flash UFS.

Armazenamento grande de 8 + 8 GB, converta o espaço de armazenamento do telefone celular em memória de execução estendida, suporte para expansão de armazenamento de até 8 GB, permitindo que você abra mais aplicativos ao mesmo tempo e ainda mantenha a suavidade.

Bateria grande de 5000mAh, bateria de polímero de lítio de alta qualidade, pode manter alta capacidade após muitas cargas e descargas.

Câmera principal de 50 milhões de AI, tecnologia de síntese de pixel 4 em 1, foco de fase super PD duplo, tecnologia de síntese HDR dupla, pode tirar fotos excelentes, independentemente das condições de iluminação.

Câmera frontal AI de 8MP, suporta reconhecimento facial para desbloquear, suporta gravação de vídeo HD 720P.

A tela de alta definição de 6,6 “, tamanho grande, alta resolução, tela de proporção áurea, oferece uma festa visual, permitindo que você desfrute de uma visualização imersiva de vídeo e experiência de jogo.

O sistema Android 13, o mais recente sistema operacional estável, eficiente e seguro, oferece uma experiência de usuário tranquila.

As funções ricas e o excelente desempenho do FreeYond M5A permitem que os usuários gravem e compartilhem facilmente os momentos maravilhosos da vida. Seja tirando fotos, gravando vídeos ou armazenando arquivos, a grande memória de 256 GB e o grande armazenamento de 8 + 8 GB podem atender às necessidades dos usuários. Ao mesmo tempo, a bateria grande de 5000mAh e a tecnologia de carregamento rápido seguro de 18W garantem longa duração da bateria e carregamento rápido, permitindo que os usuários aproveitem a conveniência dos smartphones.

Além disso, a estética do design do FreeYond M5A, a tela de alta definição e a operação suave do sistema tornam cada uso cheio de diversão e conforto. Seja você jovem ou de meia-idade, o FreeYond M5A é sua escolha de smartphone imperdível.

Perfil de companhia

O FreeYond, por meio da tecnologia 4.0, redefine os smartphones e os dispositivos vestíveis, trazendo uma vida mais conveniente e inteligente aos consumidores em todo o mundo. Comprometida em permitir que os consumidores em todo o mundo desfrutem de tecnologia inteligente, a partir de smartphones, redefinindo os eletrônicos de consumo. Com tecnologia inovadora, excelente desempenho e excelente experiência do usuário, o FreeYond conquistou a confiança e elogios de um grande número de usuários no mercado de smartphones.

Para obter mais informações sobre o smartphone FreeYond M5A e outros produtos FreeYond, visite o site oficial do FreeYond.