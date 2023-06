OUKITEL RT5: um dos tablets mais seguros e poderosos do mercado

Da Redação

Do 33Giga



08/06/2023 | 02:57



A marca OUKITEL, líder no mercado de celulares robustos, está prestes a lançar o novo tablet robusto OUKITEL RT5 no mercado global em 12 de junho. experiência de uso livre. Quer se trate de aventuras ao ar livre, trabalho de campo ou missões em ambientes extremos, o OUKITEL RT5 pode ser a sua ferramenta poderosa.

Proteção de alta resistência, nível de três provas para proteger seu tablet

O OUKITEL RT5 protege seu tablet com sua resistência à água, poeira e queda com classificação IP68 e IP69K. Seja um respingo acidental de água, condições climáticas adversas ou um choque de queda, ele foi desenvolvido para operar de forma estável em ambientes extremos. Você pode se concentrar no trabalho e no lazer sem se preocupar com danos ao seu tablet causados por elementos externos.

Certificação militar aprovada para garantir durabilidade e confiabilidade

O OUKITEL RT5 passou no rigoroso teste da certificação militar dos EUA MIL-STD-810H para garantir sua durabilidade e confiabilidade. Ele pode funcionar normalmente sob condições extremas de temperatura, umidade e pressão e resistir ao teste de vários ambientes hostis. Não importa onde você esteja, o OUKITEL RT5 é uma ferramenta na qual você pode confiar.

Duração da bateria ultralonga, sem interromper seu trabalho e entretenimento

O OUKITEL RT5 equipado com uma bateria de alta capacidade de 11000mAh pode fornecer bateria de longa duração. Você pode usar seu tablet por um longo tempo sem carregamento frequente. Além disso, a tecnologia de carregamento rápido de 33 W reduz o tempo de carregamento, permitindo que você trabalhe e jogue sem interrupções.

Desempenho poderoso, desfrute de uma operação suave

O OUKITEL RT5 usa o processador octa-core MT8788 da plataforma MTK para fornecer recursos poderosos de computação e processamento. Equipado com 8 GB de RAM e 128 GB de espaço de armazenamento interno, ele pode executar rapidamente aplicativos complexos e operações multitarefa, permitindo que você desfrute de uma experiência operacional suave. Seja processando arquivos, navegando na web ou jogando, o OUKITEL RT5 pode lidar com isso com facilidade.

Tela de alta definição, capturando momentos maravilhosos

O OUKITEL RT5 está equipado com um ecrã FHD de alta definição de 10,1 polegadas, apresentando-lhe imagens delicadas e nítidas. Cores vibrantes e detalhes ricos envolvem você em um banquete visual. Ao mesmo tempo, equipado com câmeras frontal e traseira de 16MP, o OUKITEL RT5 é capaz de capturar fotos e vídeos mais nítidos e realistas, registrando cada momento precioso. Quer se trate de selfies, fotografia de paisagem ou interações com família e amigos, você pode criar boas lembranças com o OUKITEL RT5.

O OUKITEL RT5 oferece a escolha perfeita de tablet com seus recursos robustos, desempenho poderoso e excelentes recursos fotográficos. Será o seu parceiro de confiança, permitindo-lhe trabalhar e divertir-se em qualquer ambiente. Quer esteja a enfrentar desafios ou a perseguir a criatividade, o OUKITEL RT5 pode satisfazer as suas necessidades e proporcionar-lhe uma experiência totalmente nova.

O OUKITEL RT5 Rugged Tablet está na promoção AliExpress World Premiere a partir de 12 de junho. Durante o evento, o tablet, que normalmente custa US$ 209,99, recebeu um cupom da loja e comprou com desconto de US$ 199,99. Considerando todos os recursos que ele oferece, definitivamente vale a pena. Não perca a chance de ter um tablet resistente para seu estilo de vida aventureiro. Além disso, use o seguinte código exclusivo: OUKITELRT5 ($20) para obter um desconto maior!

Lembre-se, o período da promoção é de 12 a 18 de junho de 2023!

Para mais detalhes sobre esses produtos interessantes, visite o site oficial da OUKITEL.