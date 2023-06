Fluminense perde para o River Plate na Argentina, mas segue líder da chave na Libertadores

07/06/2023 | 23:52



Em um Monumental de Nuñez lotado - com estimativa de 86 mil torcedores - o Fluminense acabou conhecendo sua segunda derrota na fase de grupos da Copa Libertadores. Diante do River Plate, o time brasileiro acabou perdendo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada. Apesar do revés, o Fluminense segue liderando o Grupo D, com nove pontos, mas perdeu a chance de se classificar antecipadamente para as oitavas de finais.

Foi a segunda derrota do time de Fernando Diniz, que na rodada passada caiu com os reservas para o The Strongest-BOL, por 1 a 0. Na sexta e última rodada, o Fluminense vai jogar em casa com o Sporting-Cristal(PER) e só depende dele pra confirmar a vaga e a primeira posição. O River Plate se manteve vivo, com sete pontos e agora depende só de si para avançar para as oitavas, porque na última rodada vai receber o The Strongest.

Infelizmente, mais uma vez, brasileiros foram vítimas de insultos racistas em um estádio na Argentina. Na chegada dos ônibus da torcida do Fluminense, alguns torcedores do River Plate imitavam macacos e insultavam os brasileiros.

Voltando ao futebol, o Fluminense começou a partida levando um susto. Logo aos três minutos, Solari abriu o placar, mas o gol acabou anulado por impedimento. O lance animou os donos da casa e a postura do River Plate era nítida: pressionar a saída de bola e atacar em velocidade. O Fluminense tentava escapar da marcação em contra-ataques usando Arias e Lima como válvulas de escape.

Pressionado, Fábio apareceu como protagonista. O goleiro recordista na Libertadores se esticou todo para defender o chute de longa distância de Nacho Fernández. Na melhor chance da partida, o goleiro novamente apareceu. Após cruzamento na área, Beltrán cabeceou quase na pequena área e Fábio defendeu parcialmente. A bola ia entrando e Nino tirou em cima da linha.

A segunda etapa começou do mesmo jeito do primeiro tempo, porém, desta vez, o gol foi legal. Solari avançou pela direita e cruzou para Beltrán, que desviou de primeira, vencendo o goleiro Fábio, aos quatro minutos. O River Plate seguiu com a postura ofensiva, mas aos poucos foi baixando o ritmo. Com o cansaço batendo, começou a ficar mais defensivo, buscando manter a vitória para seguir vivo na competição.

Com a bola no pé, o Fluminense começou a figurar no ataque. Arias fez boa jogada e Lima mandou por cima do gol. Depois, Cano cabeceou no chão e Armani mandou para escanteio. Vendo o bom momento, Diniz promoveu as entradas de John Kennedy e Lelê. Com três atacantes, o time brasileiro pressionou o River, mas não conseguiu empatar e acabou castigado nos acréscimos. De pênalti, Barco marcou o segundo aos 51 minutos e decretou a vitória argentina.

O Fluminense vira a chave e volta suas atenções para o Brasileirão. No domingo, o time carioca encara o Goiás, às 18h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE-ARG 2 X 0 FLUMINENSE

RIVER PLATE - Armani; Andrés Herrera (Enzo Díaz), Robert Rojas, González Pírez e Casco; Aliendro, De La Cruz (Palavecino), Solari (Paradela), Nacho Fernández (Kranevitter) e Barco; Beltrán (Borja). Técnico: Martín Demichelis.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy), Nino, Felipe Melo e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli (Lelê), Arias, Lima e Ganso; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Beltrán, aos quatro, e Barco, pênalti, aos 51 minutos do 2.º tempo.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

CARTÕES AMARELOS - Martinelli e Cano (Fluminense); De La Cruz e Paradela (River Plate).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG).