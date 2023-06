Corinthians perde do Independiente no Equador e sai da Libertadores

07/06/2023 | 22:50



Será dura a volta para casa de Rodrigo Parente, o torcedor que viajou de moto por 20 dias e percorreu mais de 10 mil km e seis países para ver de perto o Corinthians no Equador. Em Quito, ele assistiu ao seu time ser dominado pelo Independiente del Valle e amargar uma vexatória eliminação na Libertadores com a derrota por 3 a 0 na noite de ontem.

Vanderlei Luxemburgo havia convencido seus atletas de que era possível a classificação ao mata-mata do torneio continental que o Corinthians ganhou uma única vez, em 2012. Parente também estava confiante em uma vitória diante do forte del Valle, líder do Grupo E e agora já garantido nas oitavas da competição. Acabou, porém, decepcionado com o que viu.

Terá de retornar ao Brasil com a memória de um futebol mal jogado do Corinthians, que em cinco jogos somou apenas quatro pontos, está eliminado e corre o risco de ficar fora até da Copa sul-americana.

Dono de uma campanha decepcionado, o time de Luxemburgo é terceiro colocado de sua chave. Na rodada derradeira da primeira fase, tem de vencer o modesto Liverpool, do Uruguai, lanterna do grupo, para confirmar a vaga no torneio de menor importância em comparação com a Libertadores, mas de muita valia para equipe que não ergue taça desde 2019.