Palmeiras conquista virada heroica sobre o Barcelona e vai às oitavas da Libertadores

07/06/2023 | 23:42



O Palmeiras conseguiu uma heroica virada por 4 a 2 sobre o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, para confirmar sua presença nas oitavas de final da Libertadores. Acostumado a virar jogos em 2023, o time de Abel Ferreira foi às redes quatro vezes no segundo tempo depois de levar dois gols na etapa inicial e conquistou uma dramática vitória no Allianz Parque.

Os dez pontos somados depois de cinco partidas garantem o Palmeiras no mata-mata da Libertadores pela sétima vez consecutiva. O líder do Grupo C é o Bolívar, mas basta ao Palmeiras uma vitória sobre os bolivianos na última rodada da primeira fase, em casa, para assegurar a liderança. A derrota sofrida na capital paulista eliminou o Barcelona do torneio.

Algo raro, o Palmeiras levou dois gols diante de seus torcedores depois de momentos de apagão da defesa. Foram duas falhas de Zé Rafael e Mayke em saída de bola que resultaram em gols do time equatoriano, ambos marcados pelo centroavante argentino Fydriszewski em um intervalo de cinco minutos.

Os dois gols foram sofridos antes e depois de muitas chances criadas pela equipe paulista. Teve bola no travessão de Raphael Veiga, bonito gol de trivela anulado de Rony e outras oportunidades para balançar as redes na primeira etapa.

Os gols que faltaram nos primeiros 45 minutos saíram na etapa final. Foi necessário muito volume de jogo, paciência, inteligência e ousadia de Abel Ferreira, que lançou mão de um centroavante, Flaco López, no lugar de um volante, Gabriel Menino, para que o Palmeiras, com um ritmo frenético, empurrasse o rival para seu campo e conquistasse o triunfo de virada.

Foi fundamental um gol cedo, de Gómez, para que a remontada fosse consumada. O zagueiro foi às redes de cabeça, no primeiro minuto, completando escanteio batido por Raphael Veiga. Depois de muitas chances criadas, a insistência foi premiada e o empate saiu dos pés de Piquerez, em bonito arremate de primeira. Estava desfeita, depois de 12 minutos, a desvantagem dos equatorianos.

O gol que consumou a épica - pelas circunstâncias - virada foi marcado pelo artilheiro da equipe na Libertadores. Artur completou de cabeça rebote de finalização de Rony e fez explodir os mais de 30 mil palmeirenses no Allianz Parque.

No fim, ainda deu tempo para Endrick, pouco utilizado por Abel Ferreira na temporada, deixar o seu. Ele entrou 38 e, aos 40, estava no lugar certo para cutucar para as redes s após cabeceio de López acertar o travessão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 2 BARCELONA DE GUAYAQUIL

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Jailson), Gabriel Menino (López) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony (Endrick) e Artur (Bruno Tabata). Técnico: Abel Ferreira.

BARCELONA - Mendoza; Pineida (Preciado), Quiñonez (Piñatares), Luca Sosa e Portocarrero; Souza, Gaibor, Ortíz (Rodríguez), Díaz; Fydriszewski e Corozo. Técnico: Segundo Castillo.

GOLS - Fydriszewski, aos 32 e aos 37 minutos do 1ºT; Gómez, a um, Piquerez, aos 12, Artur, aos 24, e Endrick, aos 40 do 2ºT.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (Venezuela).

CARTÕES AMARELOS - Preciado, Díaz, Gómez

RENDA - R$ 3.362.583,50

PÚBLICO - 33.602 torcedores

LOCAL - Allianz Parque.