Santo André sofre goleada por 4 a 2 do Athletic Club em Minas Gerais

Da Redação



08/06/2023 | 09:37



O Santo André foi goleado por 4 a 2 pelo Athletic Club na noite de ontem pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto, realizado na Arena Unimed, em São João del Rei, em Minas Gerais, foi o terceiro do Ramalhão sem vitória na sequência do Nacional. Estacionado nos 8 pontos, o clube andreense saiu da zona de classificação e caiu da quarta para a quinta posição no Grupo 6.

Logo no início da partida, o Ramalhão dava mostras de que estava disposto a se recuperar dos dois últimos resultados – empate diante do Resende-RJ (1 a 1) e derrota para a Portuguesa-RJ (3 a 0). Bem postado na defesa, jogou de igual para igual com os donos da casa. Aos 8, de pênalti, Flávio Torres abriu o placar para o Santo André.

A partir daí, porém, os anfritriões passaram a dominar a partida, explorando jogadas em velocidade e desmontando o setor defensivo do adversário. Brandão foi responsável pelo empate, aos 37 do primeiro tempo, e pela virada, aos 21 do segundo.

O Santo André volta a campo sábado, às 15h, no Brunão, contra o Real Noroeste-ES, sétimo colocado, com 4 pontos.