Shoppings apostam em premiação a namorados

Matheus Veiga

Especial para o Diário



07/06/2023 | 20:33



Centros comerciais do Grande ABC apostam em promoções para ampliar em até 15% as vendas relacionadas ao Dia dos Namorados, que será celebrado na segunda-feira. Shoppings da região contam com campanhas que vão desde o sorteio de par de carros até a realização de evento em ritmo de Festa Junina.

É o que relata Flávia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC, em Santo André. Ela afirma que o espera aumento de 10% no número de consumidores para a data. “Apostamos em uma campanha que sorteará um par de carros Jeep Renegade Sport para manter o crescimento constante nas vendas para esse período”, ressalta.

No Atrium Shopping, também em Santo André, clientes concorrem a dez combos de experiências que estão sendo sorteados pelo empreendimento, contendo jantar na Arena Bomboliche e diária no Hotel Hilton Garden. “Nossa expectativa de crescimento em vendas e fluxo para o Dia Dos Namorados é de 15% e 25%, respectivamente”, afirma Vanessa Nery, gerente-geral do centro de compras.

Com a proposta de um arraial em homenagem ao Dia Dos Namorados, o Grand Plaza Shopping, em Santo André, espera aumento de 6% nas vendas e 8% no fluxo de consumidores durante o período. É o que conta a gerente de Marketing, Caroline Alves.

A expectativa do Golden Square, em São Bernado, é de um crescimento de 8% nas vendas. Em sua campanha, os clientes poderão concorrer a passeio de balão e um day spa para dois, e dois vouchers de R$ 200 em um jantar no restaurante Peccorino.

O São Bernardo Plaza sorteará dois pares de iPhone 14 para a data. Gerente de marketing do shopping, Ana Paula Faustino espera que o fluxo de clientes aumente em relação ao mesmo período do ano passado.

Os consumidores do ParkShopping São Caetano concorrem a um carro Jimny Sierra 4you. O Mauá Plaza Shopping, com o sorteio de dois porta retratos, espera alta de até 8,5% nas vendas e crescimento do público de até 11,5%, de acordo com Ariane Oliveira, gerente de marketing do empreendimento.

A Abrasce (Assosiação Brasileira de Shoppings Centers) espera uma alta de 5,2% nas vendas dos shoppings em todo o País, sendo movimentados cerca de R$ 4,6 bilhões entre os dias 6 e 12 de junho.