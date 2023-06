Bete Siraque coloca o nome na mesa para 2024

Da Redação



08/06/2023 | 10:28



Com apoio do seu grupo político, a ex-vereadora de Santo André Bete Siraque (PT) já se colocou como pré-candidata à Prefeitura de Santo André no ano que vem, quando Paulo Serra (PSDB) não poderá disputar a reeleição. Aliás, em 2020 a petista recebeu 25.493 votos (7,35% dos válidos) e ficou atrás do tucano, que obteve 266.591 (76,88%). Entre os motivos que a levaram a buscar a indicação, aponta fonte da sigla, estão a reconstrução da unidade do PT andreense, a luta por nova sede própria e a retomada de políticas públicas aplicadas nas gestões de Celso Daniel, como o Orçamento Participativo. O grupo no entorno da ex-vereadora se mostra confiante porque, segundo dizem, ela será “a candidata do time do Lula.” Resta saber se outro petista histórico da cidade, o ex-prefeito Carlos Grana, por exemplo, não sonha em voltar à cadeira.

Bastidores

Canal da estrela

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) mostrou-se contrariado com o pedido do PT, junto ao Ministério das Comunicações, para obtenção da concessão de um canal de TV aberta e de rádio. A solicitação foi feita pela presidente nacional do partido Gleisi Hoffmann. Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizar ou não o pleito. “Essa é a prioridade? Ter um canal de TV exclusivo do PT? Autorizar isso seria mais um retrocesso para o País”, afirmou o deputado federal.