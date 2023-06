Câmara de São Bernardo barra a convocação do secretário de Saúde

Artur Rodrigues



08/06/2023 | 08:23



O trator do prefeito Orlando Morando (PSDB) apareceu novamente na sessão da Câmara de São Bernardo para resguardar a gestão do tucano. Na manhã de ontem, os vereadores da base governista não permitiram que o requerimento de Ana Nice (PT), que pedia a convocação do secretário da Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, fosse votado no plenário.

A petista protocolou requerimento de urgência para que Reple fosse convocado para prestar esclarecimentos sobre o que chamou de “caos e precarização” da saúde, baseada nas denúncias feitas pelo Diário nos últimos meses e nas reclamações que tem recebido em seu gabinete.

Por ser um pedido de urgência, Ana Nice precisava reunir a assinatura de pelo menos 15 parlamentares para que o requerimento entrasse em votação. No entanto, apenas quatro vereadores assinaram — Ana do Carmo (PT), Getúlio do Amarelinho (PT) e Julinho Fuzari (PSC), além da própria autora —, o que impediu que o pedido tramitasse na mesa diretora.

Após não conseguir assinaturas suficientes para votar o requerimento, Ana Nice pediu para que sua solicitação entrasse em discussão no plenário. Assim, o presidente do Legislativo, Danilo Lima (PSDB), abriu a votação para o debate, mas a base de Orlando, maioria na Casa, rejeitou. Os únicos vereadores a votarem a favor da discussão sobre a convocação de Reple foram os que assinaram o requerimento de urgência feito pela petista.

“Diante de tudo o que está sendo exposto sobre a situação da saúde pública na nossa cidade, essa Casa perdeu a oportunidade de trazer uma das pessoas responsáveis pela saúde de São Bernardo. As explicações não seriam apenas para nós, vereadores, mas principalmente para a população. Isso é muito grave”, declarou Ana Nice, que informou ao Diário que enviará o requerimento diretamente ao gabinete de Orlando Morando na próxima semana.

O líder do governo no Legislativo, o vereador Ivan Silva (PP), declarou não ser necessária a convocação de Reple com a justificativa de que o secretário da Saúde sempre responde aos requerimentos enviados à Pasta pela Câmara. “Ele sempre atende a gente”, disse Ivan.

Todos os requerimentos de informação feitos pelos vereadores precisam ser aprovados no plenário. Segundo Ana Nice informou ao Diário, só neste ano apresentou sete pedidos voltados à saúde, e todos foram rejeitados pela maioria dos parlamentares. Ela também enviou oito ofícios diretamente à Secretaria da Saúde, mas apenas quatro foram respondidos.

“O grave disso tudo é que não é uma questão política, mas sim de interesse das pessoas que dependem da rede pública de saúde”, disse a petista.