Farmácia Popular amplia lista de medicamentos gratuitos na região

Da Redação



07/06/2023 | 22:18



O governo federal expandiu ontem o programa Farmácia Popular, aumentando a oferta de medicamentos gratuitos e o credenciamento de pontos em municípios de maior vulnerabilidade. Com foco na saúde da mulher, o serviço terá acesso gratuito a contraceptivos e medicamentos indicados para o tratamento de osteoporose, ambos para o público feminino. Com unidades nas sete cidades, a região será beneficiada com a ampliação.

Os medicamentos anticoncepcionais e para osteoporose eram oferecidos pelo Farmácia Popular com preços mais baixos (50% de desconto) e agora passam a integrar o rol de gratuidade, junto com remédios para tratamento de hipertensão, diabetes e asma. Mais de 5 milhões de mulheres que antes pagavam a metade do valor devem ser beneficiadas com a retirada dos produtos de graça.

Além disso, todos os beneficiários do Bolsa Família poderão retirar os 40 medicamentos disponíveis no programa gratuitamente. A iniciativa amplia o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde também irá facilitar o acesso ao programa para a população indígena atendida pelos Dsei (Distritos Sanitários Indígenas). Para evitar o deslocamento, será nomeado um representante da comunidade responsável por retirar os medicamentos indicados.

Já as novas habilitações serão realizadas priorizando os municípios de maior vulnerabilidade. Ao todo, 811 cidades poderão solicitar credenciamento de unidades em todas as regiões do País, sendo 94,4% delas no Norte e Nordeste. A expectativa é que o Farmácia Popular, até o fim do ano, passe a ter unidades em 5.207 municípios, equivalente a 93% do território nacional. Neste caso, quem se habilita ao credenciamento é a própria farmácia ou drogaria.

O programa também oferece medicamentos de forma subsidiada – com até 90% de desconto – para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepção e fraldas geriátricas. O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado em 2004 como uma ação complementar de assistência farmacêutica no SUS (Sistema Único de Saúde).