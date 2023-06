Ruud derrota Rune e vai enfrentar Zverev nas semifinais de Roland Garros

07/06/2023 | 19:30



Em um confronto onde teve total domínio sobre o seu adversário, o norueguês Casper Ruud derrotou o dinamarquês Holger Rune por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 6/2, 3/6 e 6/3, nesta quarta-feira, em 2 horas e 44 minutos, e se garantiu nas semifinais de Roland Garros.

Com o resultado, ele enfrenta o alemão Alexander Zverev, que superou o tenista argentino Tomas Martin Etcheverry também com um triunfo de 3 sets a 1 nesta quarta-feira.

Ruud, que perdeu a final de Roland Garros para Rafael Nadal na temporada do ano passado, derrotou o rival dinamarquês pela quinta vez nos seis jogos em que se enfrentaram.

Com um jogo consistente e boa aplicação dos golpes, o número quatro do mundo venceu o primeiro set por 6 a 1 não permitindo reação de Rune. Na segunda parcial, o panorama não se alterou. Ruud seguiu dominante e ampliou a vantagem para 2 a 0 com um 6 a 2.

A reação só aconteceu no terceiro set. O dinamarquês finalmente entrou no jogo, conseguiu impor seu ritmo em quadra e equilibrou as ações. Ele contou com um momento de desconcentração do rival para fazer 6 a 3.

O quarto set, no entanto, foi de definição, e definiu o triunfo de Casper Ruud sobre o número seis do ranking. Ele voltou a forçar seu saque, manteve o adversário no fundo da quadra e não teve dificuldade em sacramentar a vitória com um 6 a 3.