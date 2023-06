EUA: Fumaça de incêndio florestal canadense espalha névoa perigosa pelo país

07/06/2023 | 19:01



Nova York, 07/06/2023 - A fumaça dos incêndios florestais no Canadá se espalhou hoje pela costa leste e meio-oeste dos Estados Unidos. A névoa afetou as capitais de ambos os países, atrasou voos e fez pessoas voltarem a usar máscaras.

As autoridades canadenses pediram ajuda a outros países para combater mais de 400 incêndios em todo seu território, mas a fumaça já afetou a qualidade do ar dos EUA ao nível em que o país considera perigoso para a população. A fumaça já chegou ao centro de Nova York. Enormes névoas de ar insalubre se estenderam até a Virgínia e Indiana, afetando milhões de pessoas.

As autoridades canadenses dizem que esta será a pior temporada de incêndios florestais do país. Começou cedo em um terreno mais seco do que o normal e acelerou muito rapidamente, esgotando os recursos de combate a incêndios no Canadá, disseram autoridades ambientais e de incêndio. A fumaça dos está chegando aos EUA desde o mês passado, mas se intensificou com uma recente onda de mais de 100 incêndios em Quebec.

O primeiro-ministro de Quebec, François Legault, disse que a província tem capacidade para combater cerca de 40 incêndios no momento - e os reforços habituais de outras províncias foram prejudicados por incêndios na Nova Escócia e em outros lugares. "Há muitos incêndios que nem foram combatidos", disse Legault. A porta-voz do Centro Interagências de Incêndios Florestais do Canadá, Jennifer Kamau, disse que mais de 950 bombeiros e outros funcionários já chegaram dos EUA, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, e mais chegarão em breve.

A maior cidade no norte de Quebec - Chibougamau, população de cerca de 7.500 habitantes - foi evacuada na terça-feira, depois que outra comunidade da província foi incendiada na segunda-feira. Legault disse que as autoridades não tiveram escolha porque o fogo ao redor do vilarejo de Clova era muito intenso para enviar bombas de água. Nenhuma casa foi incendiada até terça-feira.

O meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, Zach Taylor, disse que o padrão climático atual no centro e leste dos EUA está essencialmente se afunilando na fumaça. Chuvas devem ajudar a limpar um pouco o ar neste fim de semana ou no início da próxima semana, embora um alívio completo venha da contenção dos incêndios, observou ele.

A Administração Federal de Aviação também suspendeu temporariamente os voos nos aeroportos de LaGuardia e Newark, em Nova York, devido ao clima e à baixa visibilidade e disse que a fumaça estava contribuindo para o atraso nas chegadas ao Aeroporto Internacional de Dulles, nos arredores de Washington.