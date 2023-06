Otan e aliados lançam maior exercício aéreo da história, em demonstração de força para Rússia

07/06/2023 | 19:00



A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e seus aliados lançarão os maiores exercícios de guerra de forças aéreas na história da aliança na próxima semana, em uma demonstração de força para deter a agressão russa na Europa.

O exercício de 25 nações, liderado pela Alemanha, lançará cerca de 250 aeronaves - incluindo bombardeiros estratégicos B-1, caças a jato F-35 avançados e drones letais de longo alcance -, com mais de 10 mil soldados realizando cerca de 2 mil voos.

As lições aprendidas com o treinamento permitirão que as forças aéreas aliadas se posicionem melhor na Europa e em outros lugares para proteger parceiros como a Coreia do Sul e o Japão.

A Guarda Aérea Nacional dos EUA contribuirá com 100 aeronaves e 2,6 mil soldados de 42 estados federais. Os jogos de guerra se estenderão da América, passando pela Alemanha, até as fronteiras russas no Báltico e ao redor do Mar Negro, de 12 a 23 de junho.

A Alemanha busca mostrar uma postura mais marcial ao liderar os jogos de guerra, concebidos pela primeira vez em 2018 após a anexação da Crimeia pela Rússia quatro anos antes. A última aposta do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia persuadiu Berlim a reverter décadas de negligência com suas forças armadas.

"A Alemanha precisa assumir muito mais responsabilidade e, às vezes, assumir a liderança entre as nações da OTAN aqui na Europa", disse ao The Wall Street Journal o general Ingo Gerhartz, cujas forças contribuirão com 70 aeronaves para a atividade. "Provamos que somos capazes disso neste exercício."