Matty Healy fala sobre término com Taylor Swift durante show

07/06/2023 | 18:45



Matty Healy se apresentou nesta segunda-feira, 5, com a banda The 1975. Durante o show, Healy agradeceu o carinho dos fãs que estavam com cartazes e fez uma referência ao término com Taylor Swift.

"Meu amigo, tinha alguns cartazes muito, muito bonitos que diziam: Você é amado", disse ele para a plateia enquanto mostrava o fã no meio da multidão. "Isso foi muito, muito gentil da sua parte", continuou.

O astro fez uma menção ao término que ficou subentendido. "Tenho certeza que isso se refere a..." começou a dizer, antes de parar. "Como você sabe, não estou muito online no momento e tenho certeza que as pessoas estão me chamando de babaca incansavelmente", brincou ele. O cantor ainda revelou que está passando pela fase ao lado dos amigos.

"Eu não estive online, mas o que eu tenho são meus meninos. E honestamente, por mais que eu aprecie isso (se referindo aos cartazes), é tão bonito e agradeço a vocês. Mas eu não preciso disso, porque eu tenho eles", completou.

A informação de que Healy e Swift terminaram foi dada pelo site TMZ também na segunda-feira, 5. Já a revista People, teve contato com uma fonte próxima a Taylor que confirmou a informação. "Ela se divertiu com ele, mas sempre foi casual", disse. "Eles não estão mais envolvidos romanticamente."

O ex-casal estaria se relacionando desde o início de maio e Healy compareceu aos seis shows da The Eras Tour que a cantora realizou em Nashville, e na Filadélfia.

A cantora se apresentará com a turnê no Brasil nos dias 18, 25 e 26 de novembro, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As vendas de ingresso já começaram.