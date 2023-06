Patrícia Abravanel posta vídeo com Silvio Santos após boatos sobre saúde do apresentador

07/06/2023 | 18:10



Após o especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, alguns internautas na web começaram a questionar o estado de saúde daquele que dá nome ao programa, já que o Dono do Baú não esteve presente na gravação.

Por mais que sua filha e sua esposa, Patrícia e Íris Abravanel, tenham contado a imprensa, segundo o colunista Fefito, que Silvio Santos ficaria envergonhado com todos os elogios que iria receber do público e por isso não esteve presente, foi necessário mais um pronunciamento da herdeira do apresentador para que os boatos fossem encerrados.

Patrícia Abravanel postou um vídeo em seu Instagram mostrando o pai e o restante da família assistindo o programa no último domingo, dia 4. Além disso, a apresentadora postou em seu Twitter que a saúde de seu pai está ótima.

E claro que o nosso domingo não poderia ser diferente. Nos reunimos em frente a TV para assistir e celebrar os 60 anos do Programa Silvio Santos.Foi um domingo raiz, jantando no sofá, cheio de amor, onde nos alegramos, cantamos e comemoramos o protagonista desse show!! Para quem está com saudades do meu pai e querendo saber dele? Ele está muito bem desfrutando de vários momentos delícia com este!!, legendou Patricia no vídeo.