ANTT aprova edital do leilão do segundo lote de concessão de rodovias do PR

07/06/2023 | 18:00



A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta quarta-feira, 7, o edital do leilão do segundo lote de concessão das rodovias do Paraná, previsto para acontecer no dia 29 de setembro. O trecho de 605 quilômetros compreende a BR-153/277/369/PR e PR-092/151/239/407/408/411/508/804/855 e o contrato de concessão será por 30 anos.

Segundo a ANTT, o investimento total para as rodovias será de R$ 17,3 bilhões e a previsão de receita, após 30 anos, está estimada em cerca de R$ 37,2 bilhões. O edital deve ser publicado no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira, 12.

"Os principais benefícios da concessão incluem 356 km de obras de duplicação, 79 km de faixas adicionais e 38 km de vias marginais. Serão construídas também 55 passarelas e 150 paradas de ônibus, que receberão melhorias e ampliações. A rodovia também disponibilizará dois pontos de parada e descanso para caminhoneiros", informa a ANTT.

A previsão da ANTT é realizar o leilão de dois lotes no Paraná, neste ano, de um total de seis, que permitem a conexão entre o porto de Paranaguá, a região metropolitana de Curitiba, o interior do Estado e a Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai.

Sobre o segundo lote, o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, destaca a implantação de uma faixa adicional na Serra do Mar, "importante eixo logístico de escoamento de importação e exportação, trecho localizado na BR-277, do Km 29 ao Km 70,4, que trará mais segurança e fluidez para os usuários, já que a região de montanha possui traçado sinuoso e dependerá de soluções complexas de engenharia".