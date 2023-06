Mendonça tem até outubro para devolver marco temporal para julgamento

07/06/2023 | 17:29



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve devolver o processo que discute a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas até o início de outubro. Isso porque o prazo previsto no regimento da Corte é de 90 dias para devolução de pedidos de vista, mas não é contabilizado o período de recesso - de 2 a 31 de julho.

O prazo começa a contar a partir da data de publicação da ata, o que ainda não ocorreu.

Na sessão desta quarta-feira, a presidente da Corte, Rosa Weber, manifestou preocupação com o pedido de vista.

Ela pretende votar nesse julgamento, mas se aposenta em 2 de outubro, quando completa 75 anos.

Quando a Corte voltar a avaliar o tema, há possibilidade de mais pedidos de vista.

Por isso, não é possível prever a data de encerramento da análise.