Marcas fincadas em Eldorado. Ida e seus mosaicos. Christian e seus desenhos. Criaram à beira da Billings... ...e transmitiram suas técnicas.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/06/2023 | 07:45



MARCAS. LOGOS. ESCUDOS

O logotipo da Beija-Flor, redesenhado pelo Agostinho Fratini, do Departamento de Artes do Diário; a criação de Ida C. Helland-Hansen e a marca de Christian Guémy.

No sexto capítulo sobre a Rede Cultural Beija-Flor, “Memória” conta com o apoio do jornalista Rodrigo Brito, coordenador de Comunicação da entidade.

Rodrigo informa sobre dois artistas que contribuíram com o espaço, em Eldorado, fazendo intervenções.

Christian Guémy, ou C215, trabalha nas ruas de todo o mundo desde o início dos anos 2000. Ele apresenta suas obras pintadas em objetos ou em telas em várias galerias, na França e no exterior. É considerado um dos artistas de estêncil mais reconhecidos no cenário mundial da arte de rua.

Ida Carolyn Helland-Hansen trabalha com composição pictórica e diversidade no uso de materiais, entre as quais peças em mosaico em padrão que se combinam com superfícies pintadas. Ida usou mosaicos na Beija-Flor. Passou aos alunos como se faz. E os alunos deram sequência ao trabalho iniciado. Está lá para apreciar.

NOTA DA MEMÓRIA – Fotografamos alguns trabalhos de Ida e C215 na visita que fizemos à Beija-Flor. Mas nada como ver no local estas obras.

Há uma galeria artística que se espalha em meio à fauna e flora preservadas na Praia Vermelha de Eldorado, coincidentemente um local que aparece nas páginas do Diário em 1993, conforme o trecho reproduzido na seção de hoje do DIARIO HÁ 30 ANOS.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 12 de junho de 1993 – ano 36, edição 8411

SÃO CAETANO – Prefeitura pretende atualizar planta genérica de valores da cidade para elevar a arrecadação com o imposto em 1994.

RIO GRANDE DA SERRA – Câmara Municipal aprovou a criação do Fundo de Assistência à Criança e ao Adolescente.

ESPECIAL – Renato Rodrigues realizava um ensaio fotográfico na Praia Vermelha, em Eldorado, Diadema, condomínio formado por sofisticadas mansões com piscinas, lareiras, adegas e ancoradouros.

Segundo o corretor de imóveis Adelmo Gonçalo Dionísio, Praia Vermelha contava com cerca de 50 mansões, cuja área mínima de construção era de 150 m2.

Reportagem: José Antonio Leite.

HOJE

Dia dos Namorados

Dia do Correio Aéreo Nacional.

Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil

EM 12 DE JUNHO DE...

1903 – Associação Atlética das Palmeiras resolve criar outros esportes, além do futebol. Anunciou para 10 de junho a inauguração em seu campo de vários exercícios, entre os quais a peteca e o tamborete.

Já o CA da Pelota realizou no domingo, 7-6-1903, no Frontão Boa Vista, mais uma função, com 18 “quinielas”

Os amadores que mais se destacaram, da primeira turma, foram Jupiter e Chiquito.

COMENTÁRIO - Sensacional saber quais eram os esportes mais populares em 1903. Até a luta greco-romana? E essa do "Grêmio da Peteca"

Mas fiquei com uma dúvida: você tem certeza de que essa "pelota" era mesmo a bocha? É que, nessa época, havia em São Paulo alguns "frontões", enormes paredes com uma cancha, onde se jogava uma modalidade parecida com a "pelota basca".

Até hoje, há um frontão no interior do Club Athletico Paulistano...

Sergio Miranda Paz, do Memofut, orientador esportivo desta página Memória.

NOTA DA MEMÓRIA – Prezado Serginho. Sempre me intrigou o uso da expressão "pelota" pelos jornais. Quis acreditar que fosse "bocha". De fato, os jornais consultados - Estadão, Diário Popular e Correio Paulistano - citam os "frontões".

Os visitantes tinham que entrar numa estica, bem vestidos e tudo mais. Imaginava que fossem canchas de bocha.

De fato, só vamos encontrar o termo "bocha" na década de 1940.

Agora você coloca novas luzes sobre o tema. “Memória” vai estudar o que seja "pelota basca". E pensar numa visita ao CA Paulistano.

Sendo objetivo: nunca tive certeza de que pelota fosse bocha. Vamos a ver.

Curiosidade: em São Bernardo, há notícias do jogo do queijo, modalidade que se praticava atirando-se pedaços do produto. Quando o queijo se partia, fazia a alegria da gurizada...

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santo Antônio do Aracanguá.

No Paraná: Ibema, Lindoeste, Matinhos, Ouro Verde do Oeste e Santa Tereza do Oeste

E mais: Bodocó (PE), Colônia Leopoldina (AL), Domingos Martins (ES), Italva (RJ), Janduís (RN), Rio Grande do Piauí (PI), Santo Antonio do Amparo (MG), São João dos Patos (MA), São Ludgero (SC) e Simão Dias (SE).

Santo Onofre

12 de junho

Viveu no século IV. Foi monge. Virou eremita. Padroeiro dos tecelões. Protetor do dinheiro. Sua história é contada por São Pafuncio, que o encontrou no deserto.

Ilustração: Paulinas; divulgação: Canção Nova