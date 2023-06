Nova animação brasileira da Netflix, Acorda, Carlo!, já tem trailer e data de estreia

07/06/2023 | 17:10



Dos mesmos criadores de Irmão de Jorel, a Netflix anunciou a data de seu novo lançamento, Acorda, Carlo! A primeira série de animação brasileira original da plataforma estreia em 6 de julho. Com 13 episódios, a série é dirigida por Juliano Enrico conta com a produção musical de Zé Ruivo, que também faz parte do mesmo time criativo de Irmão do Jorel.

A série acompanha Carlo, um menino de sete anos [de idade] que adora diversão, aventura e biscoitos, mais especificamente goiabitos. Mas, depois de cair em um feitiço que o faz dormir por 22 anos, ele desperta e percebe que tudo está diferente, inclusive os seus melhores amigos, que agora são adultos sérios. No entanto, com sua positividade, espírito livre e total desconhecimento dos instintos básicos da vida, Carlo vai inspirá-los a recuperar a diversão e serem tão livres quanto ele.

Segundo a plataforma, a série promete divertir e emocionar os telespectadores, abordando de maneira irreverente a importância da amizade, da imaginação e da liberdade de sermos nós mesmos. Ficou interessado?