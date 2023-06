Às margens da Billings... ...um patrimônio histórico preservado. Num antigo estaleiro... ...são realizadas oficinas culturais.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/06/2023 | 07:45



Como conjugar um trabalho social com história e memória? Ivone Silva, diretora executiva da Beija-Flor, conta esta experiência em depoimento gravado no DGABC-TV:

Uma preocupação que ele teve (Gregory John Smith, o criador da instituição) foi a de manter as características do antigo estaleiro Scholze.

Visitando o local consegue-se reconhecer muito bem o que foi o estaleiro.

São dois galpões grandes. Um se tornou o nosso teatro, o outro é uma sala de dança. No entorno, salas de aula que formam um complexo sócio-educativo-cultural bem legal.

O espaço conta bem a história do estaleiro. Para reforçar, voluntários realizam pinturas artísticas nas paredes e trabalhos como os mosaicos ao longo dos jardins.

NOTA DA MEMÓRIA – Amanhã, no sexto capítulo, “Memória” focalizará alguns destes trabalhos artísticos. São detalhes que prendem a atenção do visitante. E foram feitos graciosamente, com a técnica passada às crianças, chamadas a darem sequência à ação.

As duas fotos hoje publicadas foram feitas pela arquiteta Maria Luísa Gagliardi, presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Diadema, e enviadas há tempos à “Memória”. Estas imagens, e o entusiasmo da Loli, nos levaram a visitar a Beija-Flor.

Surpresa: encontramos o estaleiro preservado, mesmo que com outras funções, o que é sempre defendido por quem cuida de história, memória e patrimônio histórico. Ocupar para não se perder. Verdadeiramente uma aula, a que todos têm acesso.

Leitor de “Memória”: você que curte tudo isso, pode e deve visitar a Beija-Flor. Leve seus filhos, netos, alunos. Já escrevemos nesta série: um verdadeiro oásis no Grande ABC que se abre gostosamente a todos.

CONTATO – A Rede Cultural Beija-Flor fica na Estrada Pedreira Alvarenga, 2343 - Eldorado, Diadema. Telefone: 4049-4440. São quase duas mil pessoas atendidas, gratuitamente.

Crédito das fotos 1 e 2 – Fotos: Loli Gagliardi

DENTRO E FORA. O estaleiro Scholze preservado e adaptado como espaço de cultura e educação: exemplo que a Rede Cultural Beija-Flor oferece e compartilha

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 11 de junho de 1993 – ano 36, edição 8410

MANCHETE – Fernando Henrique (ministro da Fazenda no governo Itamar Franco) voltava a negar dolarização.

SANTO ANDRÉ – A cidade debatia a evasão industrial.

Secretaria de Planejamento promovia o I Encontro Municipal de Relações Trabalhistas, que reunia comércio, indústria e sindicatos.

Secretário Joaquim Boaventura anunciava um desconto de 50% no ICMS para indústrias que se instalassen em Santo André.

CORPUS CHRISTI – A chuva e o tempo frio de ontem (10-6-1993) não impediram a realização das celebrações pelo Corpus Christi no Grande ABC.

Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra os fiéis recriaram os tradicionais tapetes de ruas.

EM 11 DE JUNHO DE...

1903 - Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Bernardo registra, em ata, que a Câmara Municipal havia atendido ao pedido para a concessão de área junto ao Cemitério Municipal para a instalação do Cemitério da Irmandade.

NOTA – O Cemitério da Irmandade, hoje, faz parte do complexo do Cemitério-Museu de Vila Euclides.

1948 - Fundado o Centro Espírita Fraternidade Humana, de Utinga, Santo André.

1958 - Sesi (Serviço Social da Indústria) inaugura um museu de cera em São Bernardo com 74 chapas.

HOJE

Dia do Pastor Evangélico. É celebrado no segundo domingo de junho.

Dia do Educador Sanitário

Dia da Marinha Brasileira. Assinala a vitória brasileira em 11 de junho de 1865 na batalha naval do Riachuelo, na Argentina.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 11 de junho: Anahy (PR), Brumado e Condeúba (BA), Curitibanos e Marema (SC), Japaratuba (SE), Maracaju (MS), Rio Espera (MG) e Sítio Formoso (PE).

São Barnabé

11 de junho

Barnabé, que significa “filho da consolação”, não fez parte dos primeiros 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas os acompanhou naqueles primeiros dias.

Ilustração: Vatican News