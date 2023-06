Ingressamos numa sala de aula. Um professor, três alunos. Reforço escolar, aprendizado. O visitante aprende e se emociona.

Ademir Medici

As crianças têm na Beija-Flor um refúgio, um jardim literalmente com beija-flores.

O Gregory (o europeu que pensou e criou o espaço) via nessas crianças um grande potencial, se elas tivessem a oportunidade de estar num lugar que cuidasse delas.

A Beija-Flor representa um pouco isso: um espaço multicultural, plural. Ali você pode se realizar, sonhar, ter perspectiva, se projetar. É isso que queremos para nossas crianças, para que elas enxerguem lá na frente. Nosso papel é oferecer as ferramentas.

CONTATO – A Rede Cultural Beija-Flor fica na Estrada Pedreira Alvarenga, 2343 - Eldorado, Diadema. Telefone: 4049-4440. São quase duas mil pessoas atendidas, gratuitamente.

NO AR

A íntegra da entrevista de Ivone Silva está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

EM AULA. Professor Vini com os alunos Arthur, Marcelly e Jackson: uma das salas como parte de um complexo sócio-educativo-cultural que abre portas à Memória nossa de cada dia

NAS ONDAS DO RÁDIO

A sanfona no ar

Texto: Milton Parron

Os dois próximos programas Memória que irão ao ar serão inteiramente dedicados a uma tradição brasileira importada da Itália e de Portugal, os festejos juninos em que são reverenciados três dos santos mais populares da Igreja católica, Santo Antonio, São João e São Pedro.

O primeiro da série, neste sábado, focalizará o emblemático casamenteiro Santo Antonio.

As danças, as músicas tradicionais compostas pelos mais importantes autores brasileiros, assim como as de domínio público, as comidas e os doces, com suas respectivas receitas, além das simpatias para encontrar namorado ou fortalecer os casamentos compõem o pano de fundo do programa.

Em verdade, é uma reprise de antiga produção da Rádio Bandeirantes levada ao ar em junho de 1982, produzida por Gualter Curado e apresentada por Edson Guerra, ambos falecidos há muitos anos.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). As delícias juninas (primeira parte). Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada de sábado para domingo; às 7h do domingo com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Aracy de Almeida canta “Feitiço da Vila”, de Noel Rosa; Agostinho dos Santos interpreta “A Felicidade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 10 de junho de 1993 – ano 36, edição 8409

MANCHETE – Governo planeja medidas diretas contra a inflação.

Fernando Henrique dizia que meta era o ajuste fiscal, mas assessores analisavam outras propostas.

CULTURA & LAZER – O cantor e compositor Taiguara se apresentava no Teatro Municipal de Santo André com a Orquestra Jovem de Santo André, regida pelo maestro Flavio Florence.

Crédito da foto 2 – Luciano Vicioni/Banco de Dados

TAIGUARA. Uma pose nos jardins do Paço de Santo André para capa do Diário

HOJE

Dia da Artilharia

Dia do Faturista Hospitalar

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Goiás, hoje é o aniversário de Americano do Brasil, Mundo Novo, Nova Glória e Vicentinópolis (GO).

Em Tocantins, Figueirópolis, Nova Olinda, Palmeirópolis, Santa Maria do Tocantins, Silvanópolis e Taguatinga.

E mais: Alenquer (PA), Foz do Iguaçu e Ivaí (PR), Guabiruba (SC), Queimadas (BA), Sumidouro (RJ) e Urbano Santos (MA).

Santa Olívia de Palermo

10 de junho

Viveu no século IX. Exilada e flagelada. Seu nome consta de antigos documentos da Igreja.

Ilustração: Sanctorum