Obituário - 11 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/06/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Armelinda Feriotti Sgarbi, 97. Natural de Salto (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Theodora Olga Igual de Oliveira, 96. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Ferreira Gil, 94. Natural de Araras (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Albina Octaviano Pessotti, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Benedita Pereira da Silva, 92. Natural de Aparecida (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Otávio Dias Pereira, 91. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Efigênia Constantino Pires, 87. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Liberato Nogarol, 86. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Filomena de Castro Vicente, 82. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Oswaldo Zanardi, 79. Natural de Estrela D’Oeste (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia de Lira Pereira, 77. Natural de Crato (CE). Residia no Jardim São Franciso, em São Paulo. Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Eloiza Maria de Jesus Santos, 74. Natural de Entre Rios (BA). Residia na Viela Semasa, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco Lima, 72. Natural de Cumbe (SE). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anézia Vieira dos Santos, 70. Natural de Assaí (PR). Residia na Vila Carvalho, em Ribeirão do Pinhal (PR). Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de Ribeirão do Pinhal.

Adecarlos Fernandes Sales, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Motorista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimeire Francisca Campeol, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Henrique Lance, 90. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Carmelita de Oliveira, 84. Natural de Ceará-Mirim (RN). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

João Messias, 73. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Manoel Pedro dos Santos, 71. Natural de Viçosa (AL). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Josefa dos Santos Souza, 69. Natural de Arapiraca (AL). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Aparecido Benedito Sitelli, 67. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Edmea Regina Salomoni, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Ailton Nascimento Cardoso, 61. Natural de Presidente Epitácio (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

José de Oliveira Araújo, 61. Natural de Maringá (PR). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Consolação, em Sorocaba (SP).

Maria Lenizete dos Anjos Paz, 59. Natural de Penaforte (CE). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Elza de Oliveira Fontes, 79. Natural de Castilho (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso, em Guarulhos (SP).

Francisco José Ferreira, 78. Natural São José da Lagoa Tapada (PB). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Ires Barbosa do Nascimento, 86. Natural de Santa Cruz do Sul (RS). Residia no Jardim Atlântico, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz.

Onofre Lourenço Alves, 76. Natural de Braúnas (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Vale da Paz.

Juarez Marques de Oliveira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria Hermínia Galdino da Silva, 55. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilson Suares da Silva, 53. Natural da Barra do Mendes (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Sirlei Ferreira da Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Valmir Araújo Santos, 52. Natural de Itajuípe (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

José Bispo de Souza, 76. Natural do Campo de Brito (SE). Residia na Vila Meri, em Ouro Fino, Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Maria Júlia Martins, 75. Natural de Palhano (CE). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de Russas (CE).

Francisca Celina Rosa Silva, 73. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Carmelita Feliciana da Silva Gomes, 94. Natural de Manhuaçu (MG). Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião.