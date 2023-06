Obituário - 9 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/06/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

José Batista Gomes, 105. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Anacleto Livino Soares, 97. Natural de Carnaubeira da Penha (PE) (PE). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guilhermina Sandrin Sperandio, 92. Natural de Vista Alegre do Alto (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Yoshiko Fujii Kawarita, 91. Natural do Japão. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sérgio dos Prazeres, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miyoko Nagano, 88. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria Divina de Oliveira Camarin, 86. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joselita Oliveira Santos, 85. Natural de Conde (BA). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Joana Martão, 81. Natural de Queluz (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Romero Tunckus, 79. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 3. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Leandro da Silva Santos, 76. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nairma de Souza Ribeiro, 75. Natural de Caconde (SP). Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Municipal do Pilar do Sul (SP).

Djaniro Lázaro Martos, 73. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 3. Memorial Planalto.

Santino Timóteo dos Santos, 73. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Stivanelli, 73. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Roberto Cilto, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Antônio Dionísio, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto de Almeida, 66. Natural de Pacaembu (SP). Residia no Centro de Santo André. Técnico judiciário. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Josias dos Santos, 65. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Maria de Faria, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antônio Martins, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Del Pozzo, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Cambuci, em São Paulo. Dia 3, em Santo André. Memorial Planalto.

Daniel Carlos dos Santos, 31. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Autônomo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Adoração Delgado Bayo, 93. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Manoel dos Santos Santiago, 92. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Hissaya Tanaka, 83. Natural de Bastos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

José Alves da Silva, 75. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Márcia Antônia Ferreira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Maria do Carmo Gomes Alves, 62. Natural de Itagi (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Valéria Hoo Villarosa, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Odila Pessolato Carraturi, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

Sylvina Amália Jannuario dos Santos, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ofélia Zanardo Bertoa, 85. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Memorial Phoenix.

DIADEMA

Hiroko Nojima Cintori, 84. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Parque Bristol, em São Paulo. Dia 3, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Italo Aparecido Correia da Silva, 76. Natural de Salto Grande (SP). Residia no Sítio Itaberaba II, em São Paulo. Dia 3, em Diadema. Cemitério da Saudade, na Capital.

José Nascimento Filho, 69. Natural de Jequié (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Gilberto de Oliveira, 57. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Helena Silva, 56. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Eduardo Pereira da Silva, 22. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucas de Morais Magalhães, 22. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Barreto, 77. Natural de Mendonça (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Leonilda Alves Salviano, 76. Natural de Carmo de Minas (MG). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Judite Morgado Vicente, 74. Natural de Limeira (SP). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Aparecido Ribas de Oliveira, 59. Natural de Jales (SP). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.