Anitta mostra rotina de skincare e revela usar creme feito de seu próprio sangue

07/06/2023 | 15:10



Na última terça-feira, dia 6, Anitta usou seu perfil secundário no Instagram, criado para falar com seus fãs brasileiros, para mostrar sua rotina de cuidados com a pele. A artista iniciou a rotina lavando o rosto e contou que não tem preferência pelo sabonete facial usado, desde que seja para peles oleosas, que é o seu caso. Entretanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o creme facial que ela usou após passar um tônico facial manipulado.

A Girl From Rio contou que finaliza seus cuidados com um creme facial que foi feito especialmente para ela em Miami, nos Estados Unidos, a partir de seu sangue. E além disso, ela também usa um creme feito de seu sangue para clarear suas partes íntimas.

- Foi a moça de Miami que fez o creme pra mim. Eu tirei sangue, depois passaram na máquina, tira só o plasma e fizeram o creme pra mim. Esse creminho fica lá na geladeira, porque como tem parte do meu sangue, se eu deixar fora ele estraga. Aí ela fez um outro creme para clarear pe***as.

Enquanto Anitta parece estar mais preocupada com sua pele do que com boatos ao redor de seu nome, a internet estava pegando fogo. Ao participar do podcast Quem Pod, Pode, Anitta revelou que já está mais de um ano sem praticar sexo, contando nas redes sociais, depois do programa, que está em um período de abstinência, completamente focada em seus trabalhos. Entretanto, segundo o Fofocalizando, um suposto ex-affair da cantora desmentiu a versão de Anitta comentando em sua foto. Lucca Picon foi apontado como novo romance da artista em dezembro de 2022 e apareceu ao lado dela no Carnatal.

Vamos tomar um remédio para memória, que a situação está feia, teria comentado Lucca Picon em uma publicação em que Anitta está dizendo ter ficado dez meses sem se relacionar com ninguém.