Morre o embaixador João Clemente Baena Soares, ex-secretário-geral da OEA

07/06/2023 | 15:02



Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 92 anos, o embaixador João Clemente Baena Soares. A informação é do Ministério das Relações Exteriores. Pai do atual embaixador do Brasil na Rússia, Rodrigo Baena Soares, o diplomata foi, em 1984, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). Trata-se do cargo mais elevado já alcançado por um brasileiro em organismos internacionais.

João Clemente Baena Soares também foi secretário-geral do Itamaraty, o "vice-ministro" das Relações Exteriores, durante a ditadura militar, entre 1979 e 1984. Serviu em postos nos Estados Unidos, no Paraguai, em Portugal, na Guatemala, na Itália e na Bélgica.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressa solidariedade à família do embaixador. "Durante mais de 40 anos de carreira diplomática, Baena Soares - cuja excelência profissional, carisma e determinação inspiraram gerações de colegas - serviu o País com competência e dedicação ímpares e desempenhou papel fundamental na condução da política externa brasileira", diz a pasta comandada pelo ministro Mauro Vieira.