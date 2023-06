Jovem Barros sofre lesão no menisco do joelho e passa por cirurgia no Vasco

07/06/2023 | 14:57



O Vasco não para de somar prejuízos da goleada sofrida diante do Flamengo, por 4 a 1, na segunda-feira, pela Brasileirão. Além do resultado ruim e da revolta da torcida que depredou São Januário, o clube informou nesta quarta-feira que o jovem meio-campista Barros, de 19 anos, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo e terá de ser submetido a cirurgia.

Barros era dúvida para o embate com o Flamengo por causa de um desconforto muscular e só foi confirmado na reserva momentos antes de a bola rolar no Maracanã. O jogador acabou sendo acionado pelo técnico Maurício Barbieri, que o colocou na vaga de Orellano, quando o time já perdia por 4 a 0.

"Após entorse de origem traumática no joelho esquerdo, durante o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, o atleta Barros realizou, na última terça-feira, exame de imagem que evidenciou lesão do menisco lateral. O atleta será submetido a procedimento cirúrgico", informou o Vasco nesta quarta.

Barros sofreu o entorse em uma jogada na lateral do campo e acabou substituído por Zé Gabriel. Ele deixou o campo de maca e saiu do Maracanã em uma cadeira de rodas, já prevendo pelo pior. A confirmação da cirurgia não foi bem aceita pelos torcedores, que colocaram a culpa em Barbieri.

Como é só uma lesão, Barros ainda volta a jogar em 2023. O tempo previsto para recuperação de cirurgia no menisco lateral é de dois meses. O garoto teria condições de disputar o segundo turno do Brasileirão após surgir como grata revelação. Vale lembrar que o volante Andrey só defende a equipe em mais três partidas, antes de se apresentar ao Chelsea.